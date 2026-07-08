曾國城跨界當YTR！首集邀孫淑媚吐露「女團夢」　分享重返校園心聲

記者孟育民／台北報導

曾國城跨界成立YouTube頻道《你在衝啥!?》，並推出獻給世新大學70周年校慶的特別企劃《世新人，你在衝啥!?》。首集邀請億萬票房女星孫淑媚分享重返校園心情與《陽光女子合唱團》幕後故事，未來還將集結演藝、媒體、體育等各領域重量級世新人輪番登場，卡司陣容星光熠熠，令人期待。

▲曾國城跨界開頻道，首集來賓找來孫淑媚。（圖／YT頻道「你在衝啥!?」提供 ）

節目首集邀請剛完成碩士學位、獲選傑出畢業生的孫淑媚擔任來賓。她分享重返校園的原因，坦言一直都很喜歡學習，也曾赴日本進修學習藍帶甜點課程，因此當朋友提起世新上海碩專班時，再度燃起進修念頭。兩年來她一邊工作、一邊拍戲、一邊完成課業與論文，經常在拍戲空檔補交作業，近期更忙著趕論文與準備口試。談到畢業典禮當天的心情，她坦言相當感動，因為這段時間真的非常辛苦，但從未想過放棄。面對挑戰與壓力，她更直言：「既然決定要做，就一定要做完，半途而廢是小時候才會做的事。」展現堅持到底的人生態度。

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▲孫淑媚才剛完成碩士學位。（圖／YT頻道「你在衝啥!?」提供 ）

除了分享求學歷程外，孫淑媚也首度談及《陽光女子合唱團》幕後故事。曾國城大讚她在劇中飾演的阿佩真實又接地氣，甚至讓觀眾好幾度忘記她原本的明星形象。孫淑媚透露，自己接演這部作品最大的原因，其實是想加入劇中的合唱團。由於出道多年始終以個人歌手身分活動，從未真正體驗過團體演出的感覺，因此一直有個深藏多年的「女團夢」。

她更自曝，一開始導演曾提出其他角色人選，直到第三次討論時才確定由她演出阿佩。最終不僅成功圓夢，也打造出演藝生涯中極具代表性的角色之一。談到表演，她坦言從不擔心角色是否會讓自己變醜，只在意角色是否成立，「我只在乎這個角色有沒有做好。」

▲孫淑媚分享《陽光女子合唱團》幕後故事。（圖／YT頻道「你在衝啥!?」提供 ）

從世新人一路走到金鐘主持天王，曾國城始終相信，每個世新人都有屬於自己的故事。對他來說，世新大學70周年不只是回顧過去，更是一個讓不同世代重新認識彼此的機會。因此在《世新人，你在衝啥!?》中，他不只是主持人，更像是一位帶路的學長，陪伴學生走進不同領域校友的人生現場，透過真實交流與對話，看見每個人如何在人生不同階段做出選擇、面對挑戰，並找到屬於自己的方向。作為曾國城YT頻道《你在衝啥!?》的首部曲，《世新人，你在衝啥!?》將於7月11日起正式登場，每週六中午12點於YouTube與觀眾見面。

