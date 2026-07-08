張凌赫、王楚然爆熱戀？陸狗仔「零實證」突放話：兩人眼裡有星星

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星張凌赫因陸劇《逐玉》爆紅後人氣在海內外持續往上飆升，一舉一動如今都是娛樂圈話題。娛樂狗仔劉大錘近日在直播爆料，聲稱張凌赫與王楚然「談的可能性比較高」，但是與先前堅稱「兩人肯定沒事」的態度大不相同，由於兩人合作的民國虐戀劇《這一秒過火》即將在暑期檔播出，加上狗仔爆料沒有具體實證，引發陸網質疑。

▲陸狗仔突放話，稱張凌赫、王楚然談戀愛的可能性高。（圖／翻攝自微博）

狗仔劉大錘的直播發言引發關注。當連線搭檔直呼兩人「張凌赫和王楚然好配」時，他不僅大方認同，更直接斷言私底下「這倆人（若要談戀愛）的可能性算是比較高的」。劉大錘透露，雖然目前來講雙方「沒戲」，但近期圈內確實隱隱約約有一些聽說，曖昧地表示「就是我們不是親耳聽說那種啊，就真是隱隱約約的，現在有一些聽說了……」。他形容兩人是屬於「眼睛裡面有星星的那種」氛圍。直播中提及雙方為了劇集即將播出，預計7月會合體做宣傳，可能拍攝現在流行的「共創影片」。

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▲陸狗仔直播發言瘋傳。（圖／翻攝自微博）

不過陸網整理劉大錘歷來的發言，在今年1月曾明確否定「兩人肯定沒事」，2月更直言「張凌赫現在肯定不太會談」；未料到了7月7日直播卻大改口稱「談的可能性比較高」。不過他同時在直播指兩人「目前來講，沒戲啊」，兩位藝人也並未被拍到任何影片、照片等私下來往證據。

由於爆料時間點，正好是兩人新劇開播之前，大批網友強烈質疑這是一場蓄意為劇預熱的炒作。加上狗仔劉大錘過往公信力不足，常被批「拍一部戲就造謠一次」。且粉絲指出兩人都處於事業上升期，王楚然近期無縫進組、連軸跑活動，張凌赫則處於事業巔峰期，雙方皆無明顯的戀愛跡象。

▲張凌赫、王楚然《這一秒過火》網傳暑期檔播出。（圖／翻攝自微博）

對此，網路上的留言反應相當強烈。部分網友雖認可兩人顏值般配，但更多網友批評狗仔「這人什麼時候進去」、「就是炒CP的意思」、「空口幫別人包辦戀愛」，還有網友稱「劇是劇，現實是現實」。不少被惹怒的歌迷與劇迷直接調侃這根本是「劉大錘為這一秒過火定制的最強劇宣」，怒斥狗仔只是「沒話找話硬湊瓜吃」、「信劉大錘不如信倀鬼（傳說中被老虎咬死的人所變成的鬼）」。目前雙方經紀公司對此未有公開回應。