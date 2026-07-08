林智勝揭傷痛史！腳踝二度扭傷「韌帶全斷開刀」　一粒聽完嚇壞

記者孟育民／台北報導

哈林（庾澄慶）主持公視益智節目《哈！真相大白了》，邀來「大師兄」林智勝、陳鏞基、王勝偉、一粒（趙宜莉）等人同台答題，沒想到一道「腳踝扭傷後更容易二次扭傷？」的題目，意外勾起職棒球星們的傷痛回憶。林智勝更自爆曾因腳踝二度扭傷，導致外側韌帶全斷，最後只能動刀治療，讓一粒當場聽傻，忍不住驚呼：「哇！」

▲「原棒協F3成員」王勝偉、陳鏞基、林智勝合體，現身哈林主持公視《哈！真相大白了》宣傳。（圖／公視提供）

節目中，只有陳鏞基逆向操作，獨排眾議選擇「X」，還以台語俗諺笑說：「打什麼骨頭顛倒勇，扭到也是，說不定真的會變強。」一番話立刻遭其他球星吐槽「真的嗎？」笑翻全場。

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林智勝則以親身經歷現身說法，坦言自己第一次扭傷時，外側韌帶就已損傷五成，沒想到康復後再次扭傷，「第二次就全斷，就開刀。」一句話讓在場來賓瞬間安靜，一粒更忍不住張大嘴巴驚呼！

▲林智勝分享受傷經歷。（圖／公視提供）

王勝偉則從運動員角度分析，認為腳踝韌帶一旦受傷，修復能力較差，因此更容易反覆扭傷。一粒也分享自身經驗，表示看過許多隊友受傷，自己也曾扭傷腳踝，「跳舞的時候就覺得比較脆弱，所以再扭到的機率比較高。」

沒想到林智勝與王勝偉下一秒竟當場模仿起一粒的招牌舞步，一邊跳還一邊笑喊：「跳這個的時候扭到！」讓哈林忍不住吃味吐槽：「跟我聊天都沒興趣，跟人家互動就很有興趣，怎麼會這樣子？」林智勝則笑回：「我們看過她跳舞。」讓一粒害羞得連忙揮手致謝，全場笑聲不斷。

▲王勝偉和林智勝互動逗趣。（圖／公視提供）

最後答案揭曉為「○」。節目顧問、醫師楊振亞也解釋，腳踝扭傷後若韌帶受損，確實容易造成慢性腳踝不穩定，但只要透過平衡訓練、功能性訓練等復健方式，仍有機會降低再次受傷的風險。