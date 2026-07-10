7月10日星座運勢／處女座財運滾滾進帳 金牛蒸蒸日上
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：保留個人實力
感情：真愛勇於追求
財運：保守穩健成長
幸運色：淺灰色
貴人：射手
小人：牡羊
雙子座 ♊
工作：真誠打動客戶
感情：提升心靈互動
財運：成交大幅成長
幸運色：紫晶色
貴人：天蠍
小人：射手
天秤座 ♎
工作：工作先苦後甜
感情：爭取見面機會
財運：打起精神賺錢
幸運色：深藍色
貴人：獅子
小人：處女
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：一時失志消極
感情：不再互相猜忌
財運：短線交易得利
幸運色：碧綠色
貴人：雙子
小人：雙魚
金牛座 ♉
工作：能力卓越亮眼
感情：態度認真負責
財運：財運蒸蒸日上
幸運色：珊瑚橘
貴人：水瓶
小人：魔羯
處女座 ♍
工作：不宜過度交涉
感情：坦誠才能長久
財運：財運滾滾進帳
幸運色：奶茶色
貴人：金牛
小人：雙子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：尚須毅力堅持
感情：老實面對內心
財運：留意下坡行情
幸運色：琥珀色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
天蠍座 ♏
工作：長期合作布局
感情：激情慢慢冷卻
財運：正財明顯提升
幸運色：金箔色
貴人：處女
小人：獅子
雙魚座 Pisces ♓
工作：短暫光鮮亮麗
感情：別被情緒蒙蔽
財運：注意親友借貸
幸運色：水藍色
貴人：魔羯
小人：天秤
【火象星座】
牡羊座 Aries ♈
工作：奮力一搏可成
感情：慎防感情詐騙
財運：意外花費增加
幸運色：磚紅色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
獅子座 ♌
工作：貴人暗中幫忙
感情：愛情無須多言
財運：信任自己能力
幸運色：深棕色
貴人：雙魚
小人：天蠍
射手座 ♐
工作：合作愉快順利
感情：共同目標前進
財運：參考專家分析
幸運色：米白色
貴人：天秤
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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