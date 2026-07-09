7月9日星座運勢／金牛重視財務規劃 巨蟹設好停利停損
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：精進工作效率
感情：考量未來藍圖
財運：多點信心創造
幸運色：灰紫色
貴人：金牛
小人：雙魚
雙子座 ♊
工作：逆境更要成長
感情：領悟對方想法
財運：金錢運用得當
幸運色：碧綠色
貴人：雙魚
小人：天秤
天秤座 ♎
工作：留意自身情緒
感情：慎防誤會加深
財運：立即中止投資
幸運色：香檳色
貴人：魔羯
小人：射手
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：情報需要統整
感情：過度隱藏情緒
財運：靈活週轉金錢
幸運色：瑪瑙色
貴人：水瓶
小人：雙子
金牛座 ♉
工作：多方結合經營
感情：避開惡言相向
財運：重視財務規劃
幸運色：葡萄紫
貴人：射手
小人：獅子
處女座 ♍
工作：做滿萬全應變
感情：關心對象情緒
財運：交易公平公正
幸運色：銀灰色
貴人：雙子
小人：魔羯
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：沉住自己脾氣
感情：頻出現爛桃花
財運：設好停利停損
幸運色：淡粉色
貴人：天蠍
小人：牡羊
天蠍座 ♏
工作：執行最初計畫
感情：平常心對彼此
財運：找尋新的商品
幸運色：亮橘色
貴人：牡羊
小人：天蠍
雙魚座 ♓
工作：專業得到賞識
感情：避免過度敏感
財運：財運之神來臨
幸運色：大地色
貴人：獅子
小人：巨蟹
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：參考業界實例
感情：承認錯誤挽回
財運：切換投資項目
幸運色：茶綠色
貴人：巨蟹
小人：金牛
獅子座 ♌
工作：團結力量就大
感情：勇敢追求成功
財運：減少奢侈花費
幸運色：淺褐色
貴人：處女
小人：水瓶
射手座 ♐
工作：持續運行進度
感情：留意對方情緒
財運：深入財金知識
幸運色：深藍色
貴人：天秤
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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