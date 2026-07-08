不斷更新／強颱巴威攪局 娛樂活動取消、延期資訊一次看
記者陳芊秀／綜合報導
強烈颱風巴威逐漸逼近台灣，預計最快9日（周四）深夜就會發布海上陸上警報，10、11日（周五、六）是影響台灣最劇烈時候。《ETtoday星光雲》將不斷更新相關娛樂活動延期、取消資訊。
|活動／演唱會
|原訂日期
|最新狀態
|異動內容
|WILD WILD 2026 1ST FAN LIVE in Taipei：AFTER HOURS
|7月10日－7月11日
|取消
|因巴威颱風影響，原訂於華山1914文創園區 Legacy TERA（中5A館）舉辦的兩天演出取消。
|盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店演唱會 2026 ver. 北高雙刀流》
|7月10日
|延期
|延期至2026年7月13日（二）20:03，地點維持台北流行音樂中心。
|2026 KOREA HOT TAIPEI
|7月11日
|取消
|因颱風影響取消演出。
|張秀卿《2026巡迴演唱會－辣妹駕到2》台南場
|7月11日
|延期
|延期日期尚未公布。
|2026台北電影節（北影）相關活動
|原訂7月11日
|順延
|順延至7月12日（日）。
北影順延至 7 月 12 日（日）
台北電影獎頒獎典禮原訂7月11日（六）在台北市中山堂舉行，主辦單位為確保全體與會嘉賓安全，宣布延期至12日（日）同時間同場地舉行。
▲台北電影獎頒獎典禮延期。（圖／翻攝自臉書）
小巨蛋KPOP重磅演唱會取消
韓流「2026 KOREA HOT TAIPEI」演唱會原訂11日在台北小巨蛋登場，主辦單位寬宏藝術在活動開演前，7日先一步宣布取消。請留意主辦單位退票資訊。
《WILD WILD》猛男秀見面會取消
主辦單位寬宏藝術宣布《WILD WILD》猛男秀見面會確定取消。
盧廣仲北流演唱會延期
歌手盧廣仲原訂7月10日在北流舉辦的「HeartBreakFast 傷心早餐店演唱會 2026 ver. 北高雙刀流」，將延期至2026年7月13日晚間8點03分於同場地舉辦。請已購票觀眾持續關注官方資訊。
▲盧廣仲。（圖／寬宏藝術x添翼文創提供）
張秀卿台南演唱會延期
台語歌后張秀卿原訂於7月11日舉辦的「張秀卿2026巡迴演唱會－辣妹駕到2」台南場，已經宣布延期，請已購票觀眾持續關注官方資訊。
▲張秀卿。（圖／記者周宸亘攝）
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