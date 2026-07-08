ATEEZ潤浩3年前爆「密戀圈外女友」！　首證實：3個月前分手

記者張筱涵／綜合報導

韓男團ATEEZ成員潤浩遭爆其實曾與圈外女性低調交往多年，兩人約於3個月前正式分手，目前已沒有復合，也未再聯絡。消息曝光後，也讓自2022年起流傳至今的戀愛傳聞，首度獲得證實。

▲潤浩認了分手圈外女友。（圖／翻攝自Instagram／yunou._.u）



戀情傳多年 公司證實3個月前已分手

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根據韓媒《MHN Sports》報導，潤浩與一名圈外女性原本是學生時期好友，之後發展成戀人，並維持長時間交往。由於彼此認識多年，因此分手過程並不容易。潤浩身邊人士透露，兩人約在3個月前結束感情，目前各自展開新生活，沒有復合，也沒有再保持聯絡。

經紀公司則表示，在向潤浩本人確認後得知，「兩人整理完這段關係後，沒有再見面，也沒有通電話，當時已經乾淨俐落地結束這段感情。」

2022年曾爆熱戀 如今證實並非空穴來風

事實上，潤浩的戀愛傳聞早在2022年便曾於X（前Twitter）及韓國各大網路論壇流傳。當時有網友公開一段影片，聲稱拍到潤浩與一名金髮女子同行，還有人爆料曾在首爾演唱會目擊女方到場支持，甚至指出女方經營的部落格曾提及，在潤浩生病時送藥給他等內容。

不過，由於影片中的男子始終沒有露出正臉，無法確認就是潤浩，經紀公司當時也未對傳聞作出回應，因此事件始終停留在網路爆料階段。

韓媒指出，近期再度傳出兩人仍持續交往的消息，因此展開查證。經向潤浩本人及經紀公司確認後，證實兩人過去確實曾交往，但已於約3個月前分手。也讓流傳數年的戀愛傳聞，首次被證實並非空穴來風。

ATEEZ剛回歸 月底推出日文新單曲

潤浩所屬的ATEEZ於2018年出道，近年活躍於全球市場。團體日前推出第14張迷你專輯《GOLDEN HOUR : Part.5》，以主打歌〈BAD〉展開宣傳，音源成績持續攀升，29日還將發行第五張日文單曲《BAD（Japanese Ver.）》，持續展開海外活動。

▼ATEEZ近期以〈Bad〉回歸。（影片／取自YouTube／KQ ENTERTAINMENT，如遭刪除請見諒）