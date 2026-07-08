佐藤二朗絕交富士台！求刪電影戲份又改口…業界心疼他日媒揭內幕

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星佐藤二朗因拍攝日劇《夫婦別姓刑警》陷騷擾爭議，富士電視台昨日（7）發表超過5000字長篇聲明交代事件始末，並向佐藤二朗、橋本愛道歉。然而他看完聲明仍認為電視台單方面偏袒，公開發文要求《大搜查線》電影劇組刪除他的所有戲份，不過8日發文致歉，坦言自己的發言造成許多人困擾，正式撤回「戲份刪除」的要求，並表示：「無論保留或刪除，我都沒有異議，這將是我最後一次發文。」

▲佐藤二朗涉騷擾風波，昨日發文表態不想再與富士電視台有牽扯。（圖／翻攝自日網）

佐藤二朗透過社群寫下：「富士電視台為什麼如此偏向其中一方？我感到很遺憾。」並向《大搜查線》導演本廣克行及劇組致歉，表示：「電影正片裡我出演的部分，也請全部刪掉吧。」甚至直言：「我已經不想再和富士電視台有任何關係了。」不過隔天他再度發文修正立場，接著說明：「我認為有人對我的指責完全正確。要求刪除已拍好的戲份，不只會造成本廣（克行）導演困擾，也會影響許多人。」他因此撤回相關發言，並寫道：「無論最後保留或刪除我的戲份，我都沒有任何異議。」最後更宣布，「這將是我最後一次發文。」

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現年57歲的佐藤二朗演藝圈資歷深厚，憑電影《爆彈》的精湛演技，在今年勇奪第49屆日本電影學院獎（又稱日本奧斯卡）最佳男配角。然而他日前遭《週刊文春》報導指控，在日劇《夫婦別姓刑警》拍攝期間，對合作女星橋本愛有不當言行，事件引發全日本熱議。佐藤二朗與所屬經紀公司均否認報導內容，認為報導偏頗；富士電視台則表示，已對相關言行提出嚴正警告，並於7日公開5300字說明文件，向兩位主演因事件承受極大精神壓力致歉。但事件仍持續延燒，《週刊文春》預告8日還會有第二波報導。

▲佐藤二朗發文，希望電影《大搜查線》刪光他的戲份。（圖／翻攝自X）

▲佐藤二朗道歉撤回刪戲份的要求，並表示這是自己最後一次發文。（圖／翻攝自X）

另一方面，據日媒《東京體育報》報導，這起爭議風波當中，多位曾合作的電影圈人士也替佐藤二朗發聲，透露他私下其實相當注意避免任何可能涉及騷擾的言行。報導指出，某位電影圈人士透露，佐藤二朗某次與工作夥伴聚餐喝酒時，突然說想邀請一起拍攝《爆彈》的年輕演員來聚聚，於是聯絡對方並邀請到場。他完全沒有強迫出席，對方也爽快答應，喝醉後也沒有藉酒糾纏別人，沒有發生騷擾事件。這位人士轉述佐藤二朗曾說的話：「正因為我平常會在X發一些低俗的內容，所以私底下反而更提醒自己，平時一定要特別注意，不要對周遭的人造成騷擾。」因此這次爭議風波令身邊人都相當意外。不過，業界人士也認為，佐藤二朗曾對橋本愛說出「也許不該繼續當演員」等發言，確實較難替他辯護，外界認為這次風波還很難落幕。