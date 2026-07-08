簽售vs男友生日「秒選NCT志晟」！　《母胎單身》29歲追星族登場

記者張筱涵／綜合報導

《母胎單身戀愛大作戰》7日公開第1至3集，29歲、從未談過戀愛的女來賓徐允（서윤）一登場便因「超狂追星族」身分掀起熱議。她坦言，自己多年來把心思都放在追星，最喜歡的偶像正是NCT DREAM成員志晟，甚至直言若男友生日撞上志晟簽名會，她仍會毫不猶豫選擇偶像。

▲徐允未談過戀愛。（圖／翻攝自韓網）



29年沒談過戀愛 坦言追星占據生活

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐允自我介紹時表示，自己已經母胎單身29年，認為長年熱衷追星也是一直沒有戀愛的重要原因：「大家不是常說追星細胞和戀愛細胞很像嗎？」並透露，自己即將邁入30歲，開始認真思考結婚等人生規劃，因此決定鼓起勇氣參加節目，希望替自己創造認識對象的機會。

收藏簽名專輯、小卡 海外演唱會也不缺席

徐允也公開自己的追星收藏，包括偶像簽名專輯、隨身攜帶的小卡、排隊搶購的生日限定周邊，以及歷年演唱會門票，只要NCT DREAM到海外開唱，自己也會飛出國追演唱會，用行動證明自己是貨真價實的鐵粉。

男友生日撞志晟簽名會？答案震驚全場

擔任戀愛導師的李恩智在節目中安排「二選一」遊戲，第一題是「參加NCT本命成員生日派對」與「和男友慶祝交往一週年」，徐允幾乎沒有猶豫，立刻選擇前者。

接著，李恩智再加碼提問，假設男友生日當天，自己卻抽中許久未中的志晟粉絲簽名會，男友希望一起過生日，她會如何選擇？徐允依舊秒答：「我會去找志晟。」讓現場來賓全都看傻，就連主持人Car, the garden也忍不住驚呼：「這種類型真的第一次看到。」

想戀愛也想追星 盼未來與男友一起看演唱會

不過，徐允也強調自己並非完全忽略另一半，如果男友因此吃醋，願意把手機桌布換成男友，若兩人約會時碰上NCT直播，也可以等約會結束後再補看。她最後透露，自己想談戀愛的決心是100分，甚至已經買好明年1月NCT DREAM名古屋演唱會兩張門票，希望未來能和男友一起旅行、一起欣賞演唱會，實現「追星、戀愛兩不誤」的願望。