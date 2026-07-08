TWICE Sana出道11年首跨足電影！　攜手佐藤健主演日韓合拍片

記者張筱涵／綜合報導

韓團TWICE成員Sana（湊崎紗夏）將迎來演藝生涯新里程碑。她已確定出演日韓合拍電影《냥이》（暫定名，意為「小貓」），這不僅是她出道11年來首度挑戰演戲，也是首次登上大銀幕，將與日本人氣男星佐藤健攜手擔任男女主角。

▲Sana和佐藤健將合作電影。（圖／翻攝自Instagram／m.by__sana、takeruxxsato）



首次挑戰演戲 與佐藤健共演日韓合拍電影

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根據《OSEN》報導，Sana近日收到電影《냥이》劇本邀約後，已決定接演。該片為日韓共同製作計畫，由曾執導多部作品的權赫燦（권혁찬）擔任導演，韓國製作公司CORKS、NPO與日本JACON共同參與製作。

電影預計今年下半年赴日本展開實景拍攝，拍攝團隊將由韓國工作人員組成。男主角則由有「浪漫愛情劇匠人」之稱的日本演員佐藤健擔綱，兩人的合作消息曝光後，立刻引發外界高度關注。

JYP娛樂也向韓媒證實：「Sana將作為《냥이》主角出演。」

出道11年迎新挑戰 拓展演藝版圖

Sana自2015年以TWICE成員身分出道，團體9名成員至今未曾更換或有人退團，出道超過10年仍擁有強大國際人氣。近年來，成員們也積極拓展個人發展，除了音樂活動外，包含多賢、定延等人都陸續跨足戲劇領域。

此次Sana以電影《냥이》正式展開演員生涯，也被視為她演藝事業的重要轉折。外界期待她能展現不同於偶像舞台的全新魅力，並與佐藤健擦出精彩火花。

TWICE持續世界巡演 首爾迎最終場

另一方面，TWICE目前正進行世界巡演《THIS IS FOR》，並將於10日至12日在首爾KSPO DOME舉辦巡演最終場，持續與全球粉絲見面。