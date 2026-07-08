鄭家純挺雙胞胎巨肚拍寫真！懷孕5月「像圓滾滾的西瓜」狀態美爆

記者陳芊秀／綜合報導

女星鄭家純2022年嫁給日籍小兒科醫師Akira，4月開心證實懷雙胞胎的喜訊，並透露肚中的寶寶性別是女孩。她近日前往歐洲旅遊，8日分享拍孕婦寫真的側拍影片，渾圓孕肚在鏡頭前亮相，絕美狀態更受到大批網友狂讚：「美到爆！」

▲鄭家純懷孕23週，挺雙胞胎孕肚拍孕婦寫真。（圖／翻攝自臉書／鄭家純）

影片中，鄭家純身穿白色蕾絲一字領短版上衣，大方露出23週、36吋的渾圓巨肚，因為拍照才看到地三人視角，直呼「哇原來肚子變這麼大了！好像一顆圓滾滾的西瓜。」她開心表示終於完成孕婦寫真願望清單，並透露「雙寶們很配合」，坐船1.5小時都沒有任何不舒服，誇獎她們很棒時「有一寶還立刻踢了一下回應」。不過她也坦言「肚子越來越重」，現在外出只要超過4小時腰背就極具負擔，一上車就得平躺並熱敷後背。

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▲鄭家純近日在歐洲旅遊。（圖／翻攝自臉書／鄭家純）

▲鄭家純蕾絲裝穿搭露出雙胞胎孕肚。（圖／翻攝自臉書／鄭家純）

鄭家純懷孕狀態仍仙氣飄飄，影片曝光後，大批網友紛紛朝聖狂讚「鄭小姐，無論孕前或孕後都美到爆！」、「就算懷孕了 還是依然美麗動人呢！」。也有粉絲貼心叮嚀「希望他們一直乖乖的 不要讓媽媽吃苦~」，留言更釣出本人溫柔回應「只要她們健康長大最重要」，字裡行間洋溢著滿滿的人母幸福。