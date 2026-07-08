8年韓經紀公司「老闆病逝」！正式宣布歇業　旗下19藝人全解約

記者張筱涵／綜合報導

南韓經紀公司PA娛樂（PA Entertainment）7日發布訃聞，證實公司代表尹成恩（윤성은）因長期疾病病逝。公司表示，在內部討論後，已決定全面停止所有經紀業務，並正式啟動歇業程序，同時將陸續完成旗下藝人的專屬合約。

代表因病辭世 公司宣布結束營運

PA娛樂透過官方社群發表聲明表示，代表尹成恩因病辭世，公司對此深感哀痛。由於突如其來的變故，經內部會議討論後，決定停止所有演藝經紀業務，並展開歇業程序。

公司也向一路以來支持PA娛樂及旗下藝人的各界人士表達感謝，並對於突然宣布歇業的消息造成外界困擾致歉，希望各界能夠諒解。

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▲PA娛樂發出公告。（圖／翻攝自Instagram／paentactors_official）



旗下藝人將完成合約 公司走入歷史

韓媒報導指出，隨著尹成恩病逝，PA娛樂也將完成旗下藝人的專屬合約處理，正式結束公司營運。PA娛樂成立於2018年，是一家旗下同時擁有演員與歌手的綜合型娛樂公司，旗下藝人包括資深演員朴海美、鄭雄仁、金藝玲、趙泰寬、李由青、吳丞芽、朱光賢，以及男團TEEN TOP成員天地和創造、UP10TION前成員李東烈等人。

此次代表病逝後，公司也將隨之畫下句點，令演藝圈人士與粉絲感到惋惜。

▲PA娛樂旗下藝人。（圖／翻攝自韓網）