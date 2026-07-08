《康熙》爆紅女星變富婆！徐至琦擁3國4房產　再入股500萬餐酒館

▲徐至琦當年因《康熙來了》爆紅。（圖／翻攝自徐至琦臉書／CTWANT）

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選美皇后徐至琦擁有F罩杯的火辣好身材，當年參加《康熙來了》爆紅，後來淡出演藝圈，近期因與網紅「77姐」的糾紛再度回到公眾視野，離開螢光幕的這些日子，徐至琦到中國經商，成為身家上億的商人。而時報周刊CTWANT也接獲消息，稱徐至琦投資了一間位於台北市大安區的餐酒館，這家店的老闆正是八點檔演員余政鴻，兩人看似毫無交集，但其實是生意上的夥伴。

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▲余政鴻在台北市大安區開設餐酒館。（圖／民視提供／CTWANT）

愛看八點檔的人一定對余政鴻不陌生，他演出過《黃金歲月》、《好運來》等劇，更曾在25歲暫別演藝圈做生意十餘年，去年在台北市大安區開設餐酒館，主打特色滷味與手工麻辣醬料理，靈感來自他在韓國與新加坡的飲食體驗，總投資金額高達500萬元。余政鴻曾表示店租加上人事成本，每個月支出高達6位數，因此計畫發展料理宅配，也想將店拓展到中南部。

▲本刊接獲消息稱徐至琦投資余政鴻的餐酒館。（圖／翻攝自徐至琦、余政鴻臉書／CTWANT）

餐飲業經營不易，余政鴻的餐酒館不只有他單打獨鬥，徐至琦也是股東之一，本刊接獲消息稱徐至琦友情投資，看得出兩人的交情應該相當不錯。對於餐飲業徐至琦可說是得心應手，她曾在中國投入手搖飲品牌，並擔任「茶與布朗」、東莞「廣品貿易」2間公司董事，但她先前受訪時表示公司已經賣掉，雖然謙虛說還沒財富自由，不過在台灣、日本及中國擁有4間房產，儼然已經是個小富婆。

▲徐至琦因與網紅77姐的紛爭重返大眾視野。（圖／翻攝自徐至琦臉書、七七姐Threads／CTWANT）

在經商方面頗有心得的徐至琦已經淡出演藝圈多年，但先前卻爆出遭網紅77姐指控「開滑雪團詐騙」，稱花費24萬元參團，卻入住價值14萬元的房間。對此，徐至琦召開記者會反擊對方說法不實，並說事件已影響她身心狀況，已對77姐提起恐嚇、加重誹謗及公然侮辱等告訴，直言即使77姐最後有意和解，她還是希望對方去坐牢。

▲單身的徐至琦近期萌生結婚的念頭。（圖／翻攝自徐至琦臉書／CTWANT）

單身2、3年的徐至琦也提到這件事讓她心力交瘁，更讓她萌生結婚的念頭，「我會因為這件事想找男友結婚，這樣不會遇到恐怖的人，我為什麽要單身？這是我自省的地方。」近期她爆出被男藝人郭鑫猛烈追求，而她對於另一半的條件則表示不需要有錢，但一定要會滑雪，透露前男友就是滑雪時認識的朋友。至於會不會復出演藝圈？徐至琦說本來有這個打算，但因為77姐的指控導致計畫全被打亂。

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