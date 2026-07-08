汪小菲、大S離婚另有隱情！爆1事惹毛張蘭…台北豪宅具俊曄拒繼承

▲前年3月，汪小菲因見不到女兒，一度在大S家樓下大鬧，甚至到警局報案。（圖／鏡週刊提供）

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除了家人教養問題，去年2月大S驟然離世後，汪小菲情緒一度失去控制，對徐家和大S更是放不下，也因此影響到他和馬筱梅的婚姻。知情者表示，當時馬筱梅產生和汪小菲分手的念頭，只是沒想到懷了孕且已經被公開了，最後也只能照原訂計畫辦婚禮

大S過世前，原本還和汪小菲打贍養費官司，然而到現在，大S生前所住的豪宅「台北信義」，每個月的高額房貸反而是由汪小菲承擔下來；據悉，具俊曄不願繼承該間房子，台北信義現在雖然是空著的，但汪小菲覺得日後房子也是兩個孩子的，所以仍繼續在繳房貸。

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▲大S（右二）和汪小菲（左二）、張蘭（左一）的紛爭，在大S過世後也暫時消停。（圖／翻攝自汪小菲微博）

汪小菲和大S離婚的主因，除了因為個性本來就有很大的差異和衝突，還有一個關鍵因素，知情人士透露，「當時俏江南上市失敗，那時候對俏江南在外的形象影響很大，結果當時大S對外向朋友說俏江南快不行了。這件事情被汪小菲和張蘭知道之後，他們相當不高興，因為那時正在找投資人合作，但大S把這件事說出來，讓當時股東的信心受到不小衝擊。」



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