挺過生死關頭！温嵐秘會周杰倫御用編曲家　密談2小時重返歌壇

▲温嵐在6月30日被時報周刊CTWANT直擊大病初癒後首露面，身著一身黑色無袖連身長裙、戴著白色帽子及黑框眼鏡，在母親陪同下現身台北信義區五星級飯店大廳，整體氣色看來不錯，但仍略顯虛弱。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

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46歲温嵐日前因腎結石引發敗血性休克，緊急送醫並入住加護病房（ICU）11天，一度傳出病況危急。歷經20天治療與休養後，已平安出院返家休養。她在6月30日被時報周刊CTWANT直擊大病初癒後首露面，現身台北市信義區一間五星級飯店，與天王周杰倫御用編曲人低調會面，積極為復出暖身。

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▲母女一路牽著手有說有笑，途中温嵐不知說了什麼，逗得媽媽笑到彎腰、緊抓著她的手。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

6月30日中午，身著一身黑色無袖連身長裙、戴著白色帽子及黑框眼鏡的温嵐，在母親陪同下現身飯店大廳。温嵐臉上僅畫著淡妝，整體氣色看來不錯，但仍略顯虛弱。母女一路牽著手有說有笑，途中温嵐疑似說了有趣的內容，隨即逗得媽媽笑到彎腰、緊抓著她的手，互動相當溫馨。

▲温嵐、温媽母女倆與前「鐵竹堂」成員、知名音樂人林邁可低調會面。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

隨後，温嵐、温媽母女倆前往飯店一樓餐廳，與前「鐵竹堂」成員、知名音樂人林邁可會合。說起温嵐跟林邁可兩人可是淵源深厚，早在2001年發行的專輯 中，當時〈動心〉這首歌 就是他們兩個一起合唱的；2003年兩人也曾合作R&B情歌〈能不能〉。此外，林邁可也是周杰倫長年合作的御用編曲人，曾參與〈愛在西元前〉、〈夜曲〉等多首經典作品編曲，累計合作歌曲多達45首。

▲不久後，温嵐經紀人也加入聚會，四人共聊約兩個小時。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲温嵐全程都滿臉笑意，看來相談甚歡。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

不久後，温嵐經紀人也加入聚會，四人共聊約兩個小時。席間僅簡單點用飲料，過程中多半由林邁可分享想法，温嵐與經紀人則專心聆聽，現場氣氛看來輕鬆且專注。直到下午將近3點，一行人才結束聚會。

▲直到下午將近3點，一行人才結束聚會，一邊聊天一邊走向停車場。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

經紀人負責結帳後，眾人一邊聊天一邊走向電梯，從談話內容可聽出，主要圍繞音樂創作與唱片規劃等話題，推測雙方正討論新作品或未來合作方向，象徵温嵐在歷經生死關頭後，已開始逐步規劃重返歌壇。離開前，林邁可還特地與温嵐母親禮貌擁抱道別，温嵐則親自開車載著温媽一同返家。

▲分別前，林邁可還特地與温嵐母親禮貌摟抱道別。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

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