大S遭爆「帳戶不到2百萬」遺產卡關　具俊曄與徐家人互動現況曝

▲前年耶誕節，具俊曄（右一）還和徐家人一起過節，但如今已不再出席徐家聚會。（圖／翻攝自小S徐熙娣臉書）

圖文／鏡週刊

汪小菲和大S離婚前碰到疫情，一個在北京，一個在台灣，大S不願去北京；兩人本來就在談離婚，後來又爆發汪小菲和張穎穎的婚外情，讓大S更下定決心，也因此要求汪小菲，除了孩子的扶養費外，也必須付給自己贍養費。而汪小菲本來就一直想挽回大S，所以答應各種條件，只是沒想到大S後來和具俊曄復合，才讓他抓狂、不願再給付費用而鬧上法院。

只不過隨著大S突然離世，汪小菲和她的紛爭也暫時消停，但後續大S留下的遺產歸屬，至今仍是個未解難題。大S從出道以來，收入一直都是由S媽打理，尤其在中國大陸發展的那些年賺進大筆錢財，許多都是S媽經手存在海外；據友人透露，大S過世時，銀行存放的新台幣不到2百萬元，也因此根本無法動用她的錢去償還「台北信義」房貸。

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▲具俊曄現在仍每天去金寶山陪伴大S。（圖／beef_0201提供）

▲具俊曄在社群PO出手寫信，字裡行間都是對大S的想念。（圖／翻攝自具俊曄IG）

至於具俊曄，他每天的生活就是去金寶山陪伴大S，對於和醫美診所的代言合約，結束後不願再續約，因為他希望繼續陪伴家人；診所方面也尊重具俊曄的決定，讓他好好休息。據悉，具俊曄現在幾乎不再出席徐家人的聚會，只想自己獨自一人、用自己的方式思念大S。



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