汪小菲被爆夫妻關係緊繃！　翻臉下禁言令…馬筱梅直播證實1事

▲汪小菲（左）和馬筱梅（右）近來產生不少紛爭。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

汪小菲2024年與馬筱梅（Mandy）完成結婚登記，去年在北京補辦婚宴；馬筱梅不時被拍到和大S徐熙媛留下的一對兒女出遊、看似感情很好的畫面。但最近馬筱梅卻頻頻在直播時劃清界線，表示不願再回答網友有關孩子的問題；據悉，是因為汪小菲已經翻臉並下達禁言令，甚至限制馬筱梅與兩個孩子的互動，夫妻關係一度相當緊繃。

汪小菲雖然與馬筱梅（Mandy）展開第二段婚姻，但大S過世後留下的一雙子女，以及相關家務事仍持續受到外界高度關注，讓身為現任妻子的馬筱梅屢屢被推上風口浪尖。近來她兩度透過直播正面回應外界提問，態度鮮明劃清界線，也引發網友熱議。

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▲汪小菲和馬筱梅去年在北京舉行婚禮。（圖／翻攝自馬筱梅IG）

▲馬筱梅日前開直播，希望自己的兒子從小就在中國大陸接受嚴格的教育。（圖／翻攝自微博）

上個月，大S一雙兒女的就學安排再度成為討論焦點，網路上也開始流傳各種說法，甚至有人將矛頭指向馬筱梅，質疑她不願讓孩子到北京就學，她開直播直言：「你都覺得我是一個後媽了，你覺得我還能有什麼多大的話語權嗎？」也透露再過一段時間，「爸爸（汪小菲）他們會有自己一個說明。」



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