沈玉琳加入八大電視主持行列 顛覆台灣節目製作多年來想像

記者葉文正／台北報導

荒謬大師沈玉琳首次入主八大電視，接下全新型態談話綜藝節目《百分百娛樂》主持棒，7/20起每週一至週五晚間9點於八大綜合台全台首播。《百分百娛樂》節目以時下網路熱議話題為主軸，透過沈玉琳多年累積純熟的主持風格，結合最夯的網路關鍵字，解讀鄉民梗圖與網路迷因，將網友的日常碎念與超神回覆無限放大，將網路文字影像化！

▲沈玉琳入主八大。（圖／八大提供）

這次同時集結各界話題人物組成獨家核心的「脆瓜團」，一起在節目中參與討論，甚至透過節目官方Threads帳號發起串文，進行社群連動，期望打造更深入的觀眾即時互動，沈玉琳透露：「《百分百娛樂》厲害就在於觀眾看的播出內容，都是時下最新鮮的話題！」

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▲沈玉琳再添新節目。（圖／八大提供）



八大電視全新自製的談話綜藝節目《百分百娛樂》自7月20日起，每週一至週五晚間9點於八大綜合台全台首播，《百分百娛樂》首創將透過「吃瓜氣場」包裝社群綜藝，打造全新的節目類型；擔綱主持重任的沈玉琳表示，第一次接到節目企劃時，認為製作單位「奇思妙想」？！因為現今節目在製作上所面臨的困境，就是要找新穎的主題很不容易，沈玉琳說：「與其靠企劃群每天挖空心思，那不如取之社會用之社會，將網路熱門話題帶到節目中，這也顛覆了台灣節目製作近年來尋找題目的想像。」



面對與時俱進的網路社群的使用習慣與看法，沈玉琳坦言自己沒太多嗜好，私下時間幾乎用在了解時事動態，除了會看首頁推播新聞，還會瀏覽粉絲團、社群熱門話題，沈玉琳開玩笑說：「說我無聊也是夠無聊，但也因此我應該還算是演藝圈50歲以上藝人當中最跟得上流行的，這也是為什麼我持續不斷受到追捧的原因，就是我永遠不會落後時代。」

面對外界關心的身體狀況，沈玉琳認為要活就要動，他表示自己曾經在家休息了3天，到第4天就覺得再這樣下去會生病，他逗趣回應：「所以大家看我很愛賺錢倒也不是，老實講我現在視金錢為浮雲，我們家整屋子都是雲，錢已經不是主要考量，而是在散播歡樂散播愛的同時，我們心裡也會很充實。」



除了新節目內容、思維創新，沈玉琳為《百分百娛樂》拍攝主視覺在服裝呈現上也顛覆以往，令人耳目一新。跳脫過往的T-shirt、西裝穿搭習慣，改走明亮、幾何花樣的全新風格，期望讓觀眾感受到新節目的創新多元，沈玉琳說：「雖然很不是我的風格，但卻讓我自己覺得很時尚，跟得上潮流，多給我鼓勵，我會更勇於嘗試。」《百分百娛樂》7/20起每週一至週五晚間9點於八大綜合台全台首播。