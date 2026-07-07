金佳垠、高佳彬、廉世彬開冰店！ 開張揪球迷一起吃冰

記者葉文正／台北報導

今年明星賽最受矚目的限定餐飲攤位「金佳好厝邊」即將登場！7月18、19日於臺北大巨蛋快閃開店，由三位韓籍啦啦隊女神「可愛天花板」金佳垠、「可愛狗狗眼」高佳彬以及「拯救世界」廉世彬，化身人氣老闆娘迎接球迷。今年延續去年開店概念，不過主打商品全面升級，改以最適合夏天的沁涼冰品為主角，邀請粉絲一邊看明星賽、一邊消暑吃冰，打造專屬於今夏最療癒的應援回憶。

▲三位韓籍女神開店，金佳垠（左起）、廉世彬、高佳彬。。（圖／協奏曲文創）

除了限定冰品，今年更推出明星賽限定套餐。其中最吸睛的「靈魂小畫家套餐」售價3000元，除了可享用隨機冰碗（含冰品），還能一次收藏限定海報、限定提袋、隨機小卡、隨機透卡、摩天輪壓克力立牌，以及最大亮點──由金佳垠、高佳彬、廉世彬三位老闆娘親手繪製、展現獨特「個人風格」的隨機親簽自畫像T-shirt。另外也推出售價1500元的「金佳好彬套餐」，內容包含限定海報、限定提袋、隨機小卡、隨機透卡、摩天輪壓克力立牌及隨機冰碗（含冰品），讓粉絲依照喜好選擇收藏規格。若想單純品嚐冰品，也可選購500元的隨機冰碗（含冰品）。

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▲韓籍女神金佳垠。（圖／協奏曲文創）

為了兼顧美味與品質，金佳垠、高佳彬與廉世彬今年再度攜手知名餐飲品牌「饗賓集團」共同打造限定聯名冰品，將明星賽熱血氛圍結合夏日消暑美食，希望帶給球迷視覺與味覺雙重享受。現場所有商品及套餐皆為數量限定，隨機商品恕不挑款，售完為止，預計將再度掀起粉絲搶購熱潮。

三位韓籍老闆娘也準備在現場親自迎接每一位球迷，希望大家不只是進場看球，更能留下屬於明星賽的限定回憶。老闆娘也呼籲粉絲們，一起來吃冰！更多驚喜活動也敬請期待。