幻藍小熊遭瞎扯霸凌！　律師5點聲明：已完成相關證據蒐集

記者王靖淳／綜合報導

女團幻藍小熊成員采甄近日遭網友指控曾霸凌同學，並因抽菸受到校方處分，引發網友熱議，對此，經紀公司事後出面駁斥傳聞，今（7）日更透過律師發布五點聲明。

▲GENBLUE 幻藍小熊（XXIN、媛媛、AYEON、Lili、Ayako、Nico）。（圖／記者黃克翔攝）

聲明中指出，網路上瘋傳涉及霸凌的指控「係屬子虛烏有、惡意捏造」，成員采甄私下根本沒有任何霸凌行為。目前相關當事人已經全數站出來陳述實情，公開澄清采甄跟這件事完全沒有關係，而最早的發文者也坦承自己沒做好查證，並已經公開向采甄道歉。

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聲明中提到，有部分網友「明知相關內容已獲澄清及更正」，仍刻意無視事實，持續在各個社群平台、論壇或留言區，利用惡意影射、虛構加工、刻意剪輯影片或斷章取義截圖等手段，大肆散布並轉傳這些不實資訊，甚至還伴隨人身攻擊、侮辱、誹謗甚至是帶有恐嚇成分的騷擾字眼，「對藝人采甄之名譽、人格、生活及演藝工作造成重大損害。」

▲天空娛樂PO新聲明。（圖／翻攝自Instagram／ten__entertainment）

聲明中指出，這群網友的所作所為「已涉嫌觸犯刑法妨害名譽罪」，同時也違反民法侵害人格權的相關法律規定。目前法律事務所已經順利完成所有的相關證據蒐集，接下來將會針對特定的網路帳號、特定惡意貼文展開侵權法律行動，「若涉及利用匿名帳號、假帳號、惡意社群操作或其他散播方式，本所亦將依法調查相關行為人身分，並追究其民、刑事法律責任。」

聲明最後也祭出警告，嚴正要求所有仍持續散布、轉傳、留言附和、製作不實內容的網友，必須立刻停止一切侵權行為，並主動刪除所有相關的貼文、影音與留言，切勿繼續以訛傳訛，同時也向大眾呼籲，在網路上吸收資訊應該要以事實為依據，千萬不要盲目散布未經查證的謠言，以免自己也得面臨相應的法律責任。