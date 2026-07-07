父腰痛查出胰臟癌4期！　蘇震洋痛揭「生前約定」悲喊：來不及實現

▲ Owen蘇震洋推出新專輯 《Chapter 1：光》 。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

Owen蘇震洋推出人生首張個人專輯《Chapter 1：光》，但圓夢的同時也留下最深遺憾，專輯製作後期，父親因胰臟癌病逝，來不及等到作品正式發行，蘇震洋坦言，至今父親離世還未滿百日，自己仍在適應失去至親的日子，因此特別透過專輯與歌曲傳達對父親的思念與愛，「希望爸爸在天上能聽見，也希望他會為我感到驕傲。」

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▲▼Owen蘇震洋還未走出喪父之痛。（圖／記者黃克翔攝）



蘇震洋透露，父親約一年半前因腰部不適就醫，原以為只是脊椎問題，檢查後卻發現已有7公分腫瘤，確診時已是胰臟癌第四期，父親始終積極接受治療，但過程相當辛苦，幾乎吃不下東西，身體狀況也反覆起伏。他表示，專輯製作期間每天往返醫院與錄音室，每完成一首歌都會帶到病房播放給父母聽，希望他們能一起參與自己的夢想旅程。

談到父親生命最後的時光，蘇震洋忍不住哽咽表示，最後一次抱著父親前往醫院時，父親對他說：「接下來就交給你了，什麼事情就做好它。」父子原本約定要一起回家過節，一度病情好轉，未料後來疑似因嗆咳引發肺炎離世，讓承諾再也無法實現，他坦言最難受的是父親將家庭責任正式託付給自己，「當下其實不太想面對，心裡會想，難道我要開始做這些決定了嗎？我不可以還是一個小孩嗎？」

身為長子的蘇震洋一路強撐，直到父親告別式結束後才真正感受到悲傷襲來，「每天就算睡很久，醒來還是很沉、很累，那時才知道這件事影響我有多大。」他也透露，母親至今仍沉浸在喪夫之痛中，常獨自在家念經、發呆落淚。而專輯中的〈跳在海面上的光〉正是父親生前最喜歡的歌曲，也收藏著父子之間最珍貴的回憶，成為他獻給父親最深的思念。