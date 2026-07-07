狂粉自稱是男友！不滿李珠珢與男舞者親密互動　本尊高EQ回應：我是渣女

記者孟育民／台北報導

富邦悍將啦啦隊韓籍成員李珠珢憑藉甜美笑容與亮眼外型，來台發展後迅速累積高人氣。她今（7日）擔任眼鏡品牌公益活動大使，響應浪浪義賣，吸引大批粉絲到場支持。談及日前台鋼雄鷹啦啦隊成員汶汶遭52歲許姓男子持刀攻擊、導致頸部受傷一事，她坦言得知消息後相當震驚，第一時間透過邊荷律關心對方，並透露事件發生後球團已加強維安、增加保鑣。

▲李珠珢戴眼鏡出席活動。（圖／記者周宸亘攝）

李珠珢人氣超高，所到之處總吸引大批粉絲追隨。不過日前高雄啤酒音樂節後，卻有一名男子在社群發文，以「分手」為由要求她報警，更揚言自己是李珠珢的男友，不滿她與男舞者互動親密，言論偏激引發外界關注。對此她笑回：「我沒看到相關的貼文，但我是渣女，所以真心愛我的粉絲都是我男友！」

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▲李珠珢喊話在場粉絲。（圖／記者周宸亘攝）

李珠珢今一身熱褲，難得配戴眼鏡登場，而活動也舉辦義賣活動，其中一位女性鐵粉先以1萬2000元標到眼鏡，後來又看到李珠珢拿出壓箱寶「恐龍裝」，當場喊出「3萬6」獲得衣服，李珠珢聽聞這數字都不禁張大嘴好吃驚，並感謝大家的愛。