巴威週末逼近台灣！小巨蛋KPOP重磅演唱會取消　主辦宣布退票

記者吳睿慈／綜合報導

韓流「2026 KOREA HOT TAIPEI」演唱會預計11日在台北小巨蛋登場，集結四組堅強卡司，將帶來最具話題性與爆發力的夏日音樂盛會。怎料，巴威颱風來勢洶洶，主辦單位寬宏藝術在活動開演前，7日先一步宣布取消，同時還有《WILD WILD》猛男秀見面會也一並宣布確定取消。

▲2026 KOREA HOT TAIPEI確定取消 。（圖／寬宏藝術提供）



中央氣象署預報員黃恩鴻表示，巴威颱風目前距離台灣約2100公里，預計沿著太平洋高壓南側偏西移動，周三晚間逐漸北轉，周五晚間至周六白天最接近台灣，各地風雨將明顯增強。

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▲▼週末在台北的演出宣布取消。（圖／翻攝自寬宏娛樂）



由於颱風週末最靠近台灣，使得週末演唱會也跟著受到影響，稍早，主辦單位寬宏藝術7日對外發出公布表示「因受到巴威颱風影響，原訂7/11於臺北小巨蛋演出之2026 KOREA HOT TAIPEI，將取消演出」，不僅如此，7月10、11日即將在華山1914創意文化園區中5A館演出的「WILD WILD 2026 1ST FAN LIVE in Taipei : AFTER HOURS」也確定取消，關於退票資訊可上主辦單位寬宏藝術官方臉書查詢。