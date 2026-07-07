玖壹壹師弟被封「夜店王子」！　新歌宣傳影片「黃仁勳」也來了

▲ 徐晧程是天團玖壹壹同門師弟 。（圖／混血兒娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

台中天團玖壹壹同門師弟徐晧程（ LilHAO）推出新單曲《小妹別慌》，打破傳統音樂的既定框架，他貫徹「不講大道理、不賣慘」的風格，踏實地用音樂面對最真實的生活，並在歌詞中大膽宣告：「這又不叫說唱，這叫台中市押韻」，迅速在社群與夜店引爆話題，更讓他被冠上「夜店王子」的稱號。

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▲ 徐晧程被封「夜店王子」 。（圖／混血兒娛樂提供）



為了宣傳《小妹別慌》徐晧程發揮無限創意，在 IG 上利用 AI 技術把科技巨頭黃仁勳「變成自己的朋友」為歌曲強力造勢。社群影片中，AI黃仁勳不再是招牌黑皮衣，而是換上寬鬆嘻哈褲與黑色緊身T，顛覆性的潮流造型成功迎來年輕世代熱烈共鳴。徐晧程證明自己不需依賴主流媒體，光靠創意與社群分享，就能徹底顛覆大眾對歌曲行銷的想像，讓新歌在年輕世代中瘋狂傳唱。

被譽為「夜店王子」的徐晧程舞台上的爆發力在夜店演出時總能帶給聽眾強烈的抒發感。他的創作與網路流行語、網路現象及年輕人的真實生活非常貼近，讓聽眾彷彿在歌聲中找到情緒的宣洩出口，現在只要徐晧程在現場演唱《小妹別慌》，台下粉絲都會跟著大聲唱和，氣氛熱烈。

