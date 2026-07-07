記者孟育民／台北報導

29歲美女主播洪珮瑜擁有精緻臉蛋、甜美氣質，加上專業穩健的播報風格，深受不少觀眾喜愛。對投資理財頗有研究的她，3年前砸下百萬元頭期款，在新北三重購入千萬預售屋，如今終於即將迎來交屋，正式晉升有殼族。談起一路累積資產、完成買房夢的過程，她也大方分享自己的理財心法。

▲洪珮瑜分享理財方法。（圖／翻攝自Facebook／財經主播 洪珮瑜）

洪珮瑜透露，在東森財經台工作已7年，也是在這段時間慢慢建立起自己的投資觀念。她從股票開始學習，目前固定每月定期定額投資台積電與ETF，把投資視為長期累積財富的方式，同時也配置月配息ETF，希望創造穩定現金流，讓資產持續成長。

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她笑說，身處財經台環境，身邊不乏投資高手，「偶爾也會跟股神朋友交流市場資訊、分享投資想法。」在長期投資與持續累積下，也讓她一步步存到人生第一桶金，完成買房目標。

▲洪珮瑜年僅26歲就開始規劃人生藍圖。（圖／翻攝自Facebook／財經主播 洪珮瑜）

談到買房原因，洪珮瑜表示，自己從新竹北上念大學、工作後，一直都是租屋生活，租了多年後開始思考，與其一直支付房租，不如把錢投資在自己的家，因此決定買房。她也坦言，自己是個很宅的人，平時喜歡待在家泡咖啡、養植物，對她而言，家不只是居住空間，更是療癒身心的重要場所，因此一直很期待能擁有屬於自己的房子。

至於房貸壓力，她坦言一定會有，但反而把它當成督促自己成長的動力，「它會提醒我要持續精進工作、持續投資。」她也透露，目前配置月配息ETF，就是希望未來能以配息收入分擔部分房貸，讓整體財務規劃更加穩健，也降低每月負擔。

▲洪珮瑜私下認真生活。（圖／翻攝自Facebook／財經主播 洪珮瑜）



展望下半年，洪珮瑜表示，目前負責東森財經晚報晚間10點至11點的播報工作，希望未來持續帶給觀眾最即時的美股動態，以及更多深入、有溫度的國際財經報導，「也希望自己持續精進專業，陪伴觀眾一起掌握全球市場脈動，提供更有價值的財經資訊。」