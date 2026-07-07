賭王千金何超儀「被丟真實垃圾山」！　泡臭水狂毆打...回家崩潰發臭

記者蕭采薇／綜合報導

由「彭氏兄弟」彭順、彭發執導的全新超自然驚悚動作電影《拾荒法師》，週末在韓國富川國際奇幻影展（BIFAN）舉行世界首映。「賭王千金」港星何超（何超儀）在片中頂著髒臉與亂髮示人，更慘遭劇組「丟到真實垃圾山」裡拍攝淋雨動作戲！一向有潔癖的她，整個人泡在泥濘與臭水中，回家後身上的臭味好久都散不掉。

▲《拾荒法師》在韓國富川奇幻影展首映，何超與Iman收到日本粉絲的驚喜禮物 。（圖／852Films提供）

有潔癖苦求「乾淨垃圾」！導演打臉笑吐真實來源

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《拾荒法師》由陳子聰監製，集結何超、波斯男神Iman、陳家樂與張文傑主演。該片不僅入選今年韓國富川奇幻影展，首映場更創下超過300個座位座無虛席的盛況。何超在片中因為獨特的角色設定，連家中場景都堆滿了「垃圾山」，必須與垃圾同台演出。

▲何超與監製老公陳子聰相互扶持，製作全新電影《拾荒法師》。（圖／852Films提供）

她笑稱，因為自己有潔癖，當時真的苦苦哀求拜託導演準備「乾淨」的垃圾，至少知道來源才能安心拍攝。沒想到導演彭發卻笑回：「我一直告訴她垃圾是假的，其實完全是從街上撿回來的真垃圾，不過都有先消毒過。」殘酷真相讓何超聽完當場面露無奈、哭笑不得。

真實垃圾場搏命！泡發臭積水嘆：回家味道散不掉

除了家裡變成垃圾堆，最讓何超崩潰的是一場在「真實垃圾場」拍攝的雨中動作戲。劇組不僅安排水車製造大雨滂沱效果，地面更全是混雜著碎石頭與釘子的骯髒積水。何超坦言這是全片最困難的一場戲，她不僅要與男主角陳家樂在泥濘中奔跑追逐，還要與反派張文杰激烈對打。

▲《拾荒法師》在韓國富川奇幻影展首映結束後，場外有粉絲拿海報給何超簽名。（圖／852Films提供）

為了避免服裝下擺一直絆腳引發危險，她最後只好當場把衣服剪掉才能順利拍攝。回憶起這場地獄級的搏命演出，何超心有餘悸地苦喊：「為了達到最佳效果，我來回奔跑了好多次，整個人泡在髒水裡，頭巾也都是臭水！拍完回家之後，身上味道好久都散不掉！」

影迷擠爆簽名會！合體法國影后伊莎貝雨蓓

雖然拍攝過程艱辛，但首映後的極佳反響讓團隊相當振奮。初次挑戰大銀幕的波斯男神Iman在片中飾演霸道警官，自然流暢的演技獲韓媒及影迷狂讚。首映會廳外更聚集了大批來自中國、香港、日本與韓國的死忠影迷，何超、Iman與陳子聰為了滿足粉絲，足足在場外簽了1小時才離開。

▲伊莎貝雨蓓一見面，就給何超來個擁抱。（圖／852Films提供）

在隨後的After Party上，何超更與今年榮獲終身成就獎的法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）相見歡。兩人在開幕時就已相談甚歡，這次見面更是熱情擁抱、傾談了一整晚，不僅交換了聯絡方式，更積極表達未來合作的可能性，讓外界相當期待兩位影后的夢幻連動。

▲何超與大滿貫影后伊莎貝雨蓓在《拾荒法師》在韓國富川奇幻影展首映之後再度相見，相談甚歡。（圖／852Films提供）