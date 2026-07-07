男星開唱脫了狂洩猛肌！　霸氣「新娘抱」淚謝女友不離不棄

▲PIZZALI脫掉上衣開唱 。（圖／龍大謝音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

饒舌創作才子PIZZA LI出道5年，上周日（5日）首度在Legacy Taipei舉辦《拼一個浪漫》演唱會台北站，不僅一連演唱近30首作品，更邀來玖壹壹洋蔥及金曲新人獎入圍者JOYCE（就以斯）擔任嘉賓助陣，台北、台中巡演門票皆秒殺，為首次個唱寫下重要里程碑。

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▲▼PIZZALI當眾新娘抱女友放閃 。（圖／龍大謝音樂提供）



熱衷健身的他直接把演唱會當成健身房，在開場時就高舉啞鈴操肌揭開熱血序幕，讓全場歌迷看得目瞪口呆，結尾安可時更奮力一脫，半裸嗨唱〈狠操俱樂部〉、〈做我的初戀〉，放送福利寵粉的他大秀健身有成的六塊肌，還分身為有氧老師帶著全場歌迷跳起來引爆狂嗨氣氛。

除了與歌迷分享追夢旅程，PIZZA LI也藉著演唱《翼》感謝一路陪伴自己的女友，透露對方在疫情及事業低潮時始終支持自己，更無償協助設計演唱會周邊商品。他表示：「我永遠不會忘記她在我躲在房間鬱悶時，還直接穿起圍裙在我家的餐廳幫忙！當時的我很抑鬱，我女友是唯一接下我情緒的人，她給了我一對翅膀！」演唱會尾聲唱完《做你的初戀》後，更在歌迷見證下以「新娘抱」抱起女友下台，甜蜜畫下句點。



嘉賓環節同樣驚喜連連，JOYCE與PIZZA LI合唱《做我的初戀》，他還即興將歌詞改成「JOYCE是我的唯一，你是我的JOYCE」，笑說：「因為JOYCE是我目前唯一可以合法撩的異性朋友，女友有認證過的！小撩一下完全沒問題！」JOYCE則回應：「我們因為合作《做我的初戀》認識，他也讓我終於卸下『母胎單身』的稱號。我們就是台中純愛組、小插電純愛。」壓軸則由玖壹壹洋蔥登台，兩人合唱《我甘願重新愛過》，並首唱尚未發行的新歌《愛情長跑》，將全場氣氛推向最高點。