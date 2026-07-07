20年傳奇謝幕！C羅世足最後一舞「淚灑球場」　未婚妻心疼發聲

記者蕭采薇／綜合報導

足壇巨星、葡萄牙國家隊當家球星「C羅」C羅納度（Cristiano Ronaldo），台灣時間7日凌晨在世界盃16強賽事中不敵強敵西班牙，黯然遭到淘汰。由於他先前就已對外預告，本屆將會是他職業生涯最後一次參戰世界盃，從2006年德國世界盃那個21歲意氣風發的少年，到如今41歲迎來「最後一舞」，長達20年的傳奇歲月，最終全化作他在球場上不捨與不甘夾雜的男兒淚。

▲C羅（左）曾是情場浪子，但遇到未婚妻喬治娜（右）後就認定了她。（圖／翻攝自IG）

捨棄母國力挺葡萄牙！喬治娜「一顆愛心」道盡心疼

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C羅的未婚妻喬治娜（Georgina Rodríguez）雖然在阿根廷出生、西班牙長大，但她並沒有選擇支持這兩支足壇勁旅，而是死心塌地全力為葡萄牙應援。在葡萄牙確定出局後，喬治娜在Instagram上轉發了運動品牌讚揚C羅傳奇生涯的貼文，並附上了一顆愛心，短短一個符號，卻對這位相伴多年的伴侶表達了千言萬語的心疼與驕傲。

▲C羅的未婚妻喬治娜，和孩子們透過轉播支持爸爸。（圖／翻攝自IG）

據悉，喬治娜在本屆賽事中，也有帶著C羅的孩子們親自到場觀球，不過或許是為了照顧還年幼的孩子，這場關鍵的16強戰，他們選擇在電視機前死守轉播為爸爸加油。

▲喬治娜也曾帶著C羅的孩子們到場加油。（圖／翻攝自IG）

無緣世足父子同台！16歲「小C羅」接棒7號球衣致敬

除了未婚妻的暖心舉動，C羅的長子、現年16歲的「小C羅」（Cristiano Ronaldo Jr.），則完美繼承了父親的衣缽，如今也是極具潛力的年輕球員，並順利入選葡萄牙U15國家隊。他不僅選擇了和父親一樣的傳奇背號「7號」，無論是球場上的實力、架勢還是超高顏值，都頗有乃父之風。

▲小C羅選擇和父親一樣的傳奇背號「7號」，左為C羅的母親。（圖／翻攝自IG）

過去C羅受訪時曾透露，兒子一直希望他能繼續奮戰到2030年世界盃，因為如果小C羅屆時也順利入選國家隊，兩人就能完成「父子同場為國爭戰」的世紀感人畫面。不過，隨著C羅已確定從世界盃舞台正式退役，四年後或許無法見到父子同台的奇蹟，但能見證兒子穿上他那件極具代表性的7號球衣，無疑已經在足壇上演了一場最感人、最熱血的世代傳承。

▲喬治娜轉貼讚揚C羅的貼文。（圖／翻攝自IG）