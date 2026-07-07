蔡康永東京辦畫展曝鼻酸內幕　林志玲一聽反應超真實：我懂

記者王靖淳／綜合報導

蔡康永近日在東京辦畫展，好友林志玲也到場力挺。格外引人注意的是，蔡康永昨（6）日在社群上傳一段影片，並在過程中向林志玲分享自己辦畫展的緣由，看到對方聽完後的反應，讓蔡康永不禁直呼：「妳這樣看我要哭了。」

▲蔡康永曝辦畫展的理由。（圖／翻攝自Instagram／kangyongcai）

影片中可見到，蔡康永透露，他有位已升格當人妻、人母的好友，某天先生體貼地向太太提議「這個周末我帶著小孩出去玩，讓妳有一個自由自在獨處的周末。」談到這場獨處假期，蔡康永表示，那位友人走到馬路上後就開始發呆，說不知道自己要去哪玩。聽到對方站在街頭失去方向的模樣，讓一旁的林志玲聽了有些動容，蔡康永甚至感性直呼：「妳這樣看，我要哭了，我聽這故事我就覺得很傷心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡康永分享，那個女性好友在婚前是個自由自在的女孩，如今有了家庭後，竟然「忽然忘記自己要去（哪裡）」。這番震撼教育促使他決定把展覽名稱定為《你忘記自己多久了》。最後，蔡康永也溫柔喊話：「我覺得照顧別人的人，不需要完全忘記自己，你也可以照顧好自己，這是我相信的事情。」