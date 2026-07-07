李多慧霸氣請吃飯！「驚見帳單80萬」粉挨轟浪費食物　本人暖心澄清

記者孟育民／台北報導

韓國啦啦隊女神李多慧來台發展3年，除了代言、商業邀約不斷，YouTube頻道日前更突破100萬訂閱。為了感謝粉絲支持，她豪砸百萬元舉辦「吃飯慧」活動，席開約30桌、宴請200位幸運粉絲吃海底撈，霸氣寵粉掀起熱議。李多慧今（7日）出席手機代言活動，面對有網友質疑，有粉絲浪費食物、亂點餐，甚至吃太多。對此，她第一時間替粉絲澄清，強調：「完全沒有。」

▲李多慧接下手機代言。（圖／記者周宸亘攝）

李多慧表示，活動花費沒有外傳那麼誇張，「我今天YouTube影片會公開，大家可以去看，80萬不是（真正金額）。」她透露，自己原本預算抓100萬元，希望能好好回饋一路支持她的粉絲。

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至於外界認為她讓粉絲無限點餐，才會有人吃太多，李多慧也駁斥傳聞，笑說自己還看到有6人一桌的粉絲點得太少，甚至主動叫大家多吃一點，她更霸氣喊話：「下次如果還有機會辦，大家可以再多吃一點吧！」談到是否還會再舉辦粉絲聚餐，她笑說，希望YouTube有一天能突破200萬訂閱，再請大家吃飯，不過隨即自虧：「但我覺得應該不可能（到200萬）。」

▲李多慧超級霸氣寵粉。（圖／記者周宸亘攝）



李多慧也透露，雖然當天連續3個小時替每位粉絲拍照、送禮，但一點也不覺得累，「完全不累，大概3個小時就結束了。」直到活動結束後，她才有時間用餐，沒想到還看到不少粉絲在店外等候，忍不住催促大家：「為什麼還不快回家？」