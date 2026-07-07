邊荷律舊疾惡化「腳失去知覺」！　奔醫治療淚崩：腰快被針打穿了

記者孟育民／台北報導

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters韓籍成員邊荷律今（7日）透露，自己的腰椎間盤突出症狀惡化，甚至已壓迫到神經，導致腳部失去知覺，醫生也要求她兩個星期內不能跑步。她表示，自己剛接受治療返家，忍不住在社群平台崩潰發哀嚎：「真的好痛！！！！！！痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛！！！！！！」她一連發出多個哭泣的表情符號，讓許多粉絲心疼不已！





▲邊荷律腰椎間盤突出奔醫院治療。（圖／翻攝自Instagram／yuling34）

談到治療過程，邊荷律更直呼打針的經歷宛如惡夢，「我覺得我的腰已經被打穿了，針居然有筷子那麼粗，直接往腰上插！」她哭喊醫生原本安慰有打麻醉、不會痛，沒想到「最痛的根本就是麻醉針」，忍不住哀嚎：「醫生是大騙子！我現在受到身體跟心靈的雙重打擊，只想找我媽媽，真的好痛！」

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不過，儘管身體不適，邊荷律也向球迷報平安，表示7月18、19日在台北大巨蛋登場的中華職棒明星賽照常參加，「明星賽我會參加的，不會勉強自己，所以不用擔心。」最後還不忘笑說，要靠吃炸雞安慰受傷的自己。