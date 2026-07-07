ITZY留真崩潰現身《新進社員姜會長》！演技超生動　粉絲讚：100分

記者吳睿慈／綜合報導

暢快復仇韓劇《新進社員姜會長》在4、5日播出精彩完結篇，李濬榮演繹兩個靈魂迎來戲劇高潮之處，不僅揭露當初謀害姜龍虎會長的真兇，還為最盛集團的繼承戰做下痛快收尾。最後一集裡，還有一顆彩蛋超驚喜，ITZY成員留真義氣客串，在故事結尾華麗現身，卻意外再次交換靈魂，引起歌迷熱議。

▲《新進社員姜會長》迎來大結局。（圖／friDay影音提供）



《新進社員姜會長》於上週末精彩完結，韓國收視率衝上13.6%，創下自身最高紀錄迎來完美句點，主角李濬榮感動表示：「能在入伍前獲得這麼多喜愛，我心中只有滿滿的感謝。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

結局另一大話題，莫過於女團ITZY成員留真驚喜客串，她在故事結尾華麗現身，卻意外和李濬榮、孫賢周撞成一團，造成自己與李濬榮互換靈魂，為全劇劃下首尾呼應的幽默句點。

▲▼ITZY留真客串《新進社員姜會長》，崩潰演技超生動。（圖／friDay影音提供）



初次客串戲劇的她表現自然不做作，粉絲看完大讚「100分」，甚至有人笑稱本劇要出續作《新進社員申留真》，留真也於該集播畢後，在個人IG上傳當時的拍攝花絮照，並於限時動態透露，自己很開心能有這次特別出演的機會，並表示：「非常感謝照顧我的前輩們和所有工作人員，很榮幸能參與演出。」

friDay影音繼《新進社員姜會長》之後，7月起還有惠利、黃寅燁主演的青春浪漫劇《給你夢想》，金憓秀、金智勳、曹汝貞主演的黑色喜劇《現在不是外遇的問題》，以及孔曉振、鄭準元主演的漫改劇《殺手媽咪》將陸續獨家跟播，更多詳情請鎖定friDay影音官方網站、APP以及社群專頁。