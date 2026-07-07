富士電視台道歉！「造成兩位主演極大精神壓力」　休息室細節公開

記者陳芊秀／綜合報導

日本富士電視台道歉了！電視台針對日劇《夫婦別姓刑警》拍攝風波，繼7月2日聲明後，7日再次發表聲明，除了將整起事件的經過詳細說明，同時對於社群對當事人誹謗中傷擴大一事致歉。

▲富士電視台針對《夫婦別姓刑警》風波向兩位主演佐藤二朗、橋本愛公開道歉。（圖／翻攝自X）

富士電視台發表長篇聲明《關於本公司戲劇製作的說明》：「此次因本公司製作的戲劇，隨著相關報導及SNS上的各種貼文擴散，導致針對相關人士的誹謗中傷，以及基於臆測、誤解事實的資訊廣泛流傳，使兩位擔任主演的演員承受極大的負擔與精神壓力，本公司在此深表歉意。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

女演員未將車內戲接觸視為性騷擾

富士電視台詳細說明事件始末，有關部分報導批評，電視台針對男女演員拍攝車內戲時，認為劇本沒有身體接觸卻發生接觸是問題所在，電視台對此予以否認。聲明表示：「女演員方面並未將當時男演員的接觸視為性騷擾。本公司也基於女演員的認知，也不將當時男演員的碰觸視為性騷擾而加以究責。」

電視台親自說明休息室互動細節

此次聲明也公開了電視台方面認定涉及騷擾的休息室內互動細節。聲明指出，在相關人士進行一定程度規範的確認後，男演員再次獨自前往女演員休息室，向她表達自己對演員工作的想法。聲明寫道：「由於男演員突然來訪，加上其發言內容及語氣相當強烈，使女演員受到極大衝擊，之後有一段時間一直無法停止流淚。」

▲富士電視台長篇聲明，說明了休息室互動細節。（圖／翻攝自X）

富士電視台接受外界批評

富士電視台表示：「針對這起事件，本公司誠摯接受外界對於資訊共享、注意事項確認與協調，以及是否持續拍攝等製作方應對方式所提出的嚴厲批評。作為戲劇製作現場的管理者，盡可能減輕相關人士心理負擔，並確保所有人能在安全環境下參與製作，是本公司的責任。」聲明也指出，雖然電視台已經調整過現場拍攝環境，但仍未能充分減輕相關人士的負擔，也未能修復當事人之間的關係，「特別是兩位擔任主演的演員，承受了極大的負擔與精神壓力。雖然本公司至今已經個別向兩位進行說明與道歉，但仍在此再次向兩位深深致歉」。

佐藤二朗「希望事實水落石出」貼文1.5億瀏覽

這起風波最初由《週刊文春》爆料報導公開，隨後佐藤二朗與所屬經紀公司否認，他在社群平台發文「希望有一天『真正的事實』能夠水落石出」，貼文瀏覽次數至今已經超過1.5億，也有不少娛樂圈人士為其發聲，顯見全日本對此事事件的關注度極高。

富士電視台強調，確實曾對佐藤二朗提出嚴重警告，但問題並非拍攝時的肢體接觸，而是在已知橋本愛有相關演出限制後，休息室內的言語內容才被外部律師認定其言論視為問題。