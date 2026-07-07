情侶分手能住樓上樓下？女星八點檔爆「恩怨衝突」　吐真實感情觀

記者黃庠棻／台北報導

中視全新自製八點檔《樓上樓下》7月29日即將上檔，演員陣容有柯叔元、翁家明、顏曉筠、龍語申、林宜禾、陳子強、元六、何璦芸、李緻、黃靖雅、大件等。

▲顏曉筠在《樓上樓下》飾演柯叔元的前女友。（圖／中視提供）

劇情描繪柯叔元重逢前女友顏曉筠，兩人分住樓上樓下，男方在一樓開便利商店，女方則住樓上，因有通靈體質開了問事壇，兩人過往恩怨糾葛再度掀起衝突，而鄰里間的寫實日常則有逗趣詼諧的一面，將是一部療癒人心的輕喜劇。



顏曉筠飾演柯叔元的前女友「夏如馨」，演出前她反覆咀嚼角色的心境變化「在經過深愛的人誤會和承受痛苦後，雖然毅然決然地躲起來療傷，但骨子裡的勇敢還是存在的，當時的她像隻受傷的小鹿躺在偌大的森林裡，痛苦時身旁伴隨著美麗的花草支撐著她的精神。」

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▲顏曉筠在《樓上樓下》飾演柯叔元的前女友。（圖／中視提供）

而顏曉筠認為這個角色跟她本人也有著相似之處「容易因為過度友善被他人誤以為可以被針對，甚至是毫無底線的欺負。」至於被問到是否會跟「夏如馨」一樣，接受和舊情人住樓上樓下，顏曉筠沒有正面回應「應該說會尊重他人的選擇，因為未來對方的一切已和我毫不相關。」



這次飾演的角色具有通靈體質，會幫人算命，現實生活中，顏曉筠認為算命是一種促使人們對未來的不確定性跟未知命運的好奇動力「與其說是算命，不如說是找尋個人人生題目和縮小範圍找尋答案。」她自己也曾有算命的經驗，但聽到的答案其實都比較籠統，所以聽了之後不會特別糾結。

▲顏曉筠在《樓上樓下》飾演柯叔元的前女友。（圖／中視提供）



這次演出中視《樓上樓下》，顏曉筠也將挑戰「媽媽」一角，未婚的她認為世上的媽媽是千百樣「我所飾演的母親偏向以聆聽和交流為出發點」。而她自己私下和母親的互動，會是直接表現在行動上「例如她想吃什麼、她想做什麼，我都會安排時間陪她，她所做的事情我都會尊重，但如果踩到雷點，還是會直接當面說，分析讓媽媽知道。」

顏曉筠聊到長大後她也曾經嘗試去擁抱父母，但感受到父母對於這麼直接的行動其實沒有那麼自在，她就調整了方式。顏曉筠如今在演藝圈有不少作品演出，她感性透露「不管是國標舞也好，戲劇也好，已默默地累積許多經驗，希望他們會覺得女兒是讓他們感到驕傲的。」由顏曉筠攜手柯叔元、翁家明、龍語申、林宜禾等一同演出的中視自製八點檔《樓上樓下》自7月29日起周一至周五晚間8點播出。