消失螢光幕！楊貴媚證實《飛龍在天》龐祥麟中風需金援　親吐陳盈潔臥床病況

記者蕭采薇／台北報導

金馬影后楊貴媚不僅演技精湛，私底下更默默行善長達20年。她7日出席「1919食物銀行」公益記者會時，除了分享長年投入公益的心得，更意外透露資深演員龐祥麟近年來不幸中風，目前生活起居需靠人照顧，已成為基金會的協助對象，消息一出令外界相當不捨。

▲楊貴媚出席「1919食物銀行」公益勸募記者會 。（圖／記者黃克翔攝）



龐祥麟消失螢光幕多年！證實中風仰賴家人照顧

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楊貴媚透露，近期透過演藝圈好友轉達，得知曾演出《一剪梅》、《飛龍在天》的資深男星龐祥麟中風，生活起居需仰賴家人照顧，且「已經有一陣子了」。

事實上，龐祥麟近年來已淡出螢光幕，他曾在2022年受訪時透露，2015年發現右臉明顯腫脹，起初以為只是牙齦發炎，直到7年後才查出是下顎長了「造釉性細胞瘤」。所幸當時已動手術清除，並確認為良性腫瘤。不過他消失螢幕多年，如今透過楊貴媚間接證實了身體狀況確實亮起紅燈。

▲資深藝人龐祥麟。（圖／翻攝自YouTube）

探視袁惟仁、陳盈潔！嘆病況惡化「身上多了很多管子」

楊貴媚同時身兼「桂田基金會」執行長，長年致力於關懷資深藝人，包括李炳輝、袁惟仁、萬沙浪、趙學煌與陳盈潔等人都曾受過照顧。談及「小胖老師」袁惟仁，楊貴媚無奈表示，第一次去台東探望時，袁媽媽和姊姊還能攙扶他到餐桌前吃飯，「但後來再去看，已經都沒有意識了。」

▲楊貴媚投身公益20年。（圖／記者黃克翔攝）



至於因敗血症、腎衰竭等病況保外就醫的歌壇大姐大陳盈潔，楊貴媚坦言兩人過去其實沒有私交。但她強調，基金會不僅關懷藝人，更希望能減輕家屬照料的重擔。回憶起去探視陳盈潔的情景，楊貴媚表示兩人雖有眼神交會，「但看不出來有沒有意識，她不能表達。」而上個月再度探視時，陳盈潔的身上已經「多了很多管子」，身體也很濕冷。

照顧中風母體悟深！霸氣承諾：只要需要我隨時奉陪

除了關懷演藝圈前輩，楊貴媚也受邀擔任「1919食物銀行—救助套餐」年度公益代言人，號召大眾響應認捐，讓經濟困難的家庭在艱難時刻能感受到社會的溫暖。

▲楊貴媚號召大眾響應認捐，讓經濟困難的家庭在艱難時刻能感受到社會的溫暖。（圖／記者黃克翔攝）



投入公益已邁入第20個年頭的她，加上長年親自照顧中風母親的深刻體悟，讓她堅信「一頓飯的溫暖及陪伴支持」擁有極大的力量。她也在記者會上霸氣喊話：「不要讓這些公益活動辦完記者會就沒有聲浪，只要需要我，我願意出席和捐贈者合照、簽名！」期盼能透過自身的影響力，將愛心持續傳遞下去。