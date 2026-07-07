訪問／ROIROM默契像雙胞胎！本多大夢、濱川路己：想法越來越像

記者吳睿慈／台北報導

日本雙人偶像團體ROIROM由本多大夢、濱川路己組成，曾征戰日本國內、外大型選秀節目，歷經多次挑戰終於在2025年出道。兩人近期接受台灣媒體跨海訪問，來台宣傳想去的地方，大夢點名「想看台灣燈會」，路己也說「想去台北101看阻尼器」，事前有先做足觀光景點調查。

▲ROIROM由本多大夢、濱川路己組成。（圖／環球音樂提供）



本多大夢、濱川路己過去在選秀裡主要詮釋別人的歌曲，如今以ROIROM的身分演唱自己的歌，路己感觸良多，「正因為是屬於我們的歌曲，更應該要拿出120分的表現給大家看，和甄選時以不同視角來面對表演。他們懷抱著想要給粉絲驚喜的心情，盼望帶來多元風格。

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以雙人組形式出道，本多大夢在知道團體成軍時，他告訴自己「從這裡開始我們將要兩人一起帶著覺悟來走下去」，路己也透過選秀節目經驗勉勵自己「當時的我因為太集中在自己身上，說真的沒有力氣去想別人，但因為那段話，我學會了團隊間互動的重要性」。

▲▼本多大夢、濱川路己被粉絲稱讚為有著「奇蹟般的平衡感」。（圖／環球音樂提供）



他們被粉絲稱讚為有著「奇蹟般的平衡感」，不用說話也能理解對方的心情，大夢說：「我們兩人是一個團隊，除了共度的時間外，尊重彼此與自己相處的時間也很重要，也因為如此我們才能一起走。」路己同樣重視雙方的步調，「有時候開始練習的時間點，或是進入狀況的時機點會不太一樣，但因為我們能夠理解彼此，所以該配合彼此的地方我感覺我們能很自然地對上。」

本多大夢、濱川路己也認證這段期間變得越來越像，偶爾想要帥一下時，大夢會穿上自己喜歡的衣服，沒想到路己穿著相似的設計或色調服裝現身，即使彼此之間沒有刻意討論，仍會選到很像的東西，路己笑說：「可能是因為相處的時間變多了，想法或是感受都慢慢地變得相近了吧。」

▲ROIROM出道曲〈CLASSIC WAVE〉已經數位上架。（圖／環球音樂提供）



ROIROM出道曲〈CLASSIC WAVE〉於日前數位上架。官方也宣布將於6月10日推出同名EP，大夢分享「我最喜歡的歌是〈どっかで（在某地）〉，如同歌詞裡所說，希望能夠與那些尚未相遇的cHaRm相遇」，路己則是選擇歌曲〈I SITE U♡〉，「歌詞中的I SITE U是我自己創造的一種表現，所以特別有感觸，這首歌可以讓大家感受到戀愛的酸甜滋味，還有一些特別的情感，我認為聽的時候會讓人慢慢沉浸在它的世界觀之中。」