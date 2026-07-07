虞書欣甜妹形象反轉「黑長直偽素顏」變知性老師　直球告白掀暴動

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo暑假強檔陸劇來襲，跟播宋威龍、張婧儀共譜偽兄妹愛戀的《野狗骨頭》以及虞書欣、陳靖可主演《燦如繁星》，描寫以校園足球為背景的雙向救贖，再加上7月17日起接力上架楊紫主演《家業》，好戲一波接一波。

▲《野狗骨頭》由宋威龍、張婧儀主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

宋威龍繼《以家人之名》後，再度挑戰沒有血緣關係卻以兄妹相稱的角色設定，讓不少劇迷笑稱他根本「偽骨科專業戶」。他在《野狗骨頭》一改過往高冷男神形象，飾演在底層掙扎求生的少年「陳異」，開播後精湛演技成亮點，甚至衝上微博熱搜。

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▲《野狗骨頭》由宋威龍、張婧儀主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

從宋威龍錯過考試時的絕望迷惘、與父親激烈對峙時含淚爆發，到得知親子鑑定結果後在病床前強忍情緒落淚，每場情緒戲都層層堆疊，網友紛紛大讚「宋威龍眼神戲、微表情都很有感染力，看得鼻酸。」

▲《野狗骨頭》由宋威龍、張婧儀主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《野狗骨頭》改編自休屠城同名人氣小說，講述沒有血緣關係、卻以兄妹身分一起長大的陳異（宋威龍飾）與苗靖（張婧儀飾），在命運捉弄下分離六年後再次重逢。開播後網路好評爆棚，兩人還沒正式談戀愛，就憑著充滿拉扯感的眼神戲掀起熱烈討論。

▲《野狗骨頭》由宋威龍、張婧儀主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

比起甜言蜜語，劇中更多的是克制而壓抑的情感流動，無論是雨中牽手狂奔、把傘悄悄傾向對方、背著彼此穿越風雨，還是多年後重逢時一句話都說不出口，只剩眼神交會，都讓劇迷大讚「氛圍感直接拉滿」，更直呼「光看眼神就知道要淪陷。」更形容這對組合是「今年最有故事感的螢幕CP」。

▲《燦如繁星》由虞書欣、陳靖可主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

與《野狗骨頭》同時上架的還有《燦如繁星》，虞書欣一改過去甜妹路線，首度挑戰心理學博士兼教師「林晚星」，回到家鄉帶領一群被外界放棄的學生重新找回方向。

▲《燦如繁星》由虞書欣、陳靖可主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

妝造部分更首度挑戰一頭黑長直低馬尾、白襯衫造型，劇組更為虞書欣打造「偽素顏」以凸顯知性氣質，開播後不少觀眾發現她收起過去較為外放的表演方式，改以細膩眼神與微表情傳遞角色內心情緒，讓粉絲直呼「終於看到不一樣的虞書欣。」

▲《燦如繁星》由虞書欣、陳靖可主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

除了角色轉型引發熱議，《燦如繁星》的戀愛線也未演先轟動。預告中，林晚星拎著一袋餅乾，毫不猶豫對陳靖可飾演的足球教練「王法」直球告白「做我男朋友吧！」一句話瞬間點燃全網討論，被劇迷封為今年最可愛的「餅乾告白」名場面。

不同於一般校園愛情劇，《燦如繁星》融合青春成長、校園教育與足球競技元素，兩人在帶領一群迷惘少年重新找回夢想的過程中，也逐漸譜出一段雙向治癒的浪漫故事。

▲《家業》由楊紫主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

台灣大哥大MyVideo 7月強檔陸劇片單持續更新，除了《野狗骨頭》、《燦如繁星》外，7月17日還將上架由楊紫主演、以徽墨世家為背景的大女主古裝劇《家業》；另外，辛芷蕾主演的都會女性劇《女神蒙上眼》，以及懸疑驚悚短劇《大吉中介》也已經上架，多元選擇陪伴劇迷一路追完暑假。