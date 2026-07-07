李多慧啦啦隊恐生變數？本人鬆口未來動向「答案留伏筆」　喊話長留台灣

記者孟育民／台北報導

韓國啦啦隊女神李多慧來台發展3年，除了代言、商業邀約不斷，YouTube頻道日前更突破100萬訂閱。為了感謝粉絲支持，她自掏腰包請200位粉絲吃海底撈，霸氣寵粉掀討論。李多慧今（7日）出席手機代言活動，被問到未來是否會繼續跳啦啦隊，將主力放在演藝事業上，她也做出回應了！

▲李多慧出席手機代言活動。（圖／記者周宸亘攝）

李多慧近年積極融入台灣生活，不僅中文進步神速，親民又寵粉的形象也深受喜愛，讓她代言、商業邀約接不停，隨處可見她的身影。不過談到合約結束後，是否會繼續跳啦啦隊，她則保守回應：「明年的事情還不知道，但我一直想在台灣活動，所以不管是啦啦隊，或是其他工作，都會繼續在台灣活動，10年後也要。」

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▲李多慧。（圖／記者周宸亘攝）

獲得許多人的愛，先前李多慧才再度向一路支持她的粉絲致謝，坦言YouTube突破100萬訂閱不是終點，而是全新的開始，希望未來能舉辦更多近距離互動活動，把粉絲給她的愛回饋出去。談到在台灣的下一個目標，李多慧笑說，許多夢想其實都已經一一實現，接下來希望真正把台灣當成第二個家，努力適應、好好生活，「有一天也想在台灣買一間房子，打造一個能長久待在這裡的家。」

