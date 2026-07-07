演戲演到76歲爆紅！《地面師》阿公男星年收增3倍：人生540度轉變

記者陳芊秀／綜合報導

話題日劇《地面師》於2024年播出時在日本掀起現象級追劇熱潮，其中扮演遊民老人「佐佐木」的7旬資深演員五頭岳夫，憑藉精湛演技意外爆紅。現年78歲他近日受訪坦言，《地面師》徹底改變了人生，工作量、收入都成長3倍，笑稱「人生不是180度，而是540度大轉變」。

▲在《地面師》扮演遊民的日本資深男星五頭岳夫爆紅，年收暴增3倍。（圖／翻攝自X）

五頭岳夫23歲加入劇團，以舞台劇演員演出長達20年，後來罹患胃癌退團，2000年時加入臨時演員事務所，以臨演身分重新出發。他接受日媒《文藝春秋》專訪，分享自己演出遊民角色時，刻意避免落入刻板印象，而是透過長年累積的人物觀察建立「角色資料庫」。他透露，平時會把各種人物的神情、動作默默記錄下來，希望每個人物都能展現獨特生命力，而非千篇一律。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《地面師》播出後，五頭岳夫的劇照在社群平台瘋傳，他在X社群帳號的追蹤人數更從450人暴增至近6000人，甚至有人把他的照片印成T恤。他笑說，如今走在路上經常被認出，大家都喊他是「《地面師》那個人」，雖然很開心，但還是希望有一天大家能直接叫出他的名字，「我也想讓大家知道，我不是只能演遊民，其他角色我也能勝任。」

談到爆紅後最大的變化，五頭岳夫表示，工作邀約和年收入全都增加3倍，因此才笑稱「人生540度改變」。不過收入暴增也帶來甜蜜的煩惱，原來他以前的收入幾乎接近免稅。如今他報稅金額提高、居住的東京都營住宅房租也跟著調整，讓他笑稱這才是真正的「成名稅」。

▲五頭岳夫以前收入接近「免報稅」，現在戲約增加，報稅金額也提高了。（圖／翻攝自X）

現年78歲的五頭岳夫，明顯感受到體力與腿力衰退，因此每天靠深蹲維持肌力，並笑說「我還不想拿拐杖」。除了持續演戲，他目前還擔任社區自治會班長，每天整理會議紀錄、協助社區事務，也會固定到劇場、戲院觀摩演出。他受訪時強調，自己從未想過退休，只要身體還能負荷，就會一直演下去。