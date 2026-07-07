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劇本還沒寫好！　宋偉恩深夜驚見血癌原型主角「真實告別式影片」

記者黃庠棻／台北報導

華視八點檔戲劇《血．拾人生》將於7月7日晚間正式播出，本劇以血癌青年為主軸，由宋偉恩飾演主角朱頤，攜手庹宗華、魏蔓、張睿家、黃薇渟、李維維、林思廷、安俊朋、何思靜等堅強卡司聯合演出。

▲宋偉恩在《血．拾人生》飾演血癌病友。（圖／華視提供）

▲宋偉恩在《血．拾人生》飾演血癌病友。（圖／華視提供）

而宋偉恩更是憑藉著本劇奪下亞洲影視內容大獎「電視節目類最佳男主角獎」的榮譽，不過談及此事，本人卻相當謙虛表示「有時候還真的忘記得過獎」，對於與上屆金鐘獎擦身而過也是同樣大方，認為這能促使自己更進步。

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近期幾名知名藝人相繼罹患血癌，讓社會大眾更加關注這個疾病。宋偉恩自認與主角朱頤很相似，都是閒不下來的「築夢者」，常常一投入工作就忘了休息、飲食也不規律。但拍攝《血．拾人生》後，只要感覺自己有點過勞的跡象，便會提醒自己「多休息、好好吃飯」。

▲宋偉恩在《血．拾人生》飾演血癌病友。（圖／華視提供）

▲宋偉恩在《血．拾人生》飾演血癌病友。（圖／華視提供）

《血．拾人生》改編自幾位年輕癌友的親身經歷，帶出人生面臨的學業、工作、友情、愛情、親情等多重考驗。主角朱頤（宋偉恩飾）在經過骨髓移植治療後，曾獲得重生，無奈癌細胞復發之後，治療結果每況愈下。

為了詮釋血癌病友，宋偉恩開拍前曾親自訪談過朱頤的妹妹與妹婿，也瀏覽過朱頤經營的粉絲專頁，但最令他印象深刻的是，竟然偶然搜尋到朱頤告別式的影片，當時《血．拾人生》的劇本根本還沒完成。神奇的巧合，讓宋偉恩震驚不已，坦言在看完影片的那個深夜「似乎開始跟朱頤的生命產生了連結」。

▲宋偉恩在《血．拾人生》飾演血癌病友。（圖／華視提供）

▲宋偉恩在《血．拾人生》飾演血癌病友。（圖／華視提供）

雖然全劇圍繞著血癌議題，不過《血．拾人生》卻是以非常正面的角度來詮釋。一開場便透過年輕病友們騎單車環島，拉開了故事的序幕。儘管這場環島之旅不見朱頤的身影，但大家仍帶著他的精神及夢想，努力向前行。

回憶起朱頤進行骨髓移殖的那場戲，其中一句台詞「如果害怕黑暗，那就成為光吧！」宋偉恩表示，這句話至今仍深深影響著自己。他自認是個容易想很多的人，每當自己遇到困難或挫折，這句台詞便能帶給他許多能量。

《血．拾人生》描述一群曾罹患血液疾病的生命鬥士，即便歷經生死考驗，卻始終沒有放棄希望，在進行化療、骨髓移植與漫長的治療後，他們將自身經歷化為幫助他人的力量，讓愛與希望持續延續。

飾演朱頤的宋偉恩坦言，演戲的過程中，勢必會將自身元素帶入角色中，在戲劇落幕後，終究會有一些角色碎片遺留在自己身上「就繼續帶著這些碎片，走向更美好的地方。」如同朱頤的夢想與精神，持續散播在世界上。《血．拾人生》7月7日起，每週一至週五晚間八點暖心上映。

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宋偉恩血·拾人生

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