記者林汝珊／台北報導

韓團TEEN TOP成員創造（崔鐘顯）以個人之姿於上週末7月4日在台北三創CLAPPER STUDIO舉辦《CHOIJONGHYUN CLOSE-UP SHOWCASE in TAIPEI》。為了回饋長久以來支持他的粉絲，創造更在安可環節安排驚喜，甚至練習中文歌〈地球上最浪漫的一首歌〉，讓這場演出在溫暖的氛圍中畫下句點。

▲TEEN TOP創造來台開唱。（圖／FU Entertainment Ｘ VERMOR提供）

演出以充滿張力的〈기다려〉揭開序幕，隨後創造感性地與現場觀眾分享心情：「這是我相隔許久再次以個人名義舉辦演出，抱著強烈思念認真準備。今天的主題是與大家的近距離交流，希望能和大家創造美好回憶。」隨後他在表演〈Trapped in My Head〉後分享幕後故事：「這是我退伍後推出的首支單曲，當時編舞老師希望能排入演唱會，但因時間緊迫沒能成行，這次終於能帶著舞群完整呈現。」他感性強調，製作專輯時他最在意粉絲感受，「若只求自己滿足，在工作室唱歌就好，能帶給觀眾滿足與快樂，才是我最大的幸福。」

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面對粉絲希望他親自教學舞蹈的願望，他笑問：「大家是真的想學，還是開玩笑的？」並承諾若真的舉辦舞蹈教學，一定會親自上陣，還打趣說：「我的舞步有瘦身效果，如果覺得吃太多，歡迎聯繫我，我會好好考慮這個提議。」 談及音樂規劃，他透露個人迷你專輯已在籌備中，「雖然目前團體的正規專輯活動為優先，但只要團體活動告一段落，我一定會帶著個人作品與大家見面。」

▲創造自爆「烏龍事件」一度搞錯時區狂催工作人員 。（圖／FU Entertainment Ｘ VERMOR提供）

此外，他也分享一段來台後的「烏龍趣事」：他在後台準備時，因為誤將「韓國時間」當作「台灣時間」，眼看離表定開演只剩30分鐘，他心急如焚地催促：「剩下時間不多了，為什麼大家還沒準備好？」結果被告知時間還很充裕時，竟發現是自己擺了大烏龍，事後尷尬地向工作人員道歉，直呼：「台灣主辦代表，真是不好意思啊！」

除了音樂，創造也提到未來在戲劇方面的規劃。他坦言：「我小時候曾嘗試過演戲，當時因為還沒準備好，受到許多評價與壓力，一度變得害怕。但現在三十幾歲了，我覺得人生經驗更豐富，戲路也會跟著變廣，所以我想多嘗試這一塊。」他強調會持續在演藝道路上多元發展，讓粉絲看見更成熟的自己。他也提到近期為了維持狀態進行體重管理，回憶去美國工作時因吃太好胖了3.8公斤，回國後便開始積極執行瘦身計畫。

▲創造驚喜獻唱中文歌〈地球上最浪漫的一首歌〉。（圖／FU Entertainment Ｘ VERMOR提供）

活動尾聲，創造接連演唱〈Stay Down〉與〈All In My Zone〉等曲目，將氣氛帶入最高潮。他感嘆道：「這場演出雖然短暫，但我們共同創造了無法取代的記憶，期待未來能更快回到這裡與大家見面。」 最後，他以〈In The Midnight〉作為壓軸曲目；最後更驚喜帶來安可〈Beautiful〉以及特別練習的中文歌曲〈地球上最浪漫的一首歌〉，現場氣氛瞬間沸騰！