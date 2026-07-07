夜店咖都會唱！「25億神曲」女主唱猝逝　年僅37歲死因成謎

記者田暐瑋／綜合報導

英國知名女歌手勞倫班尼特（Lauren Bennett）曾和雙人組合「LMFAO」合作的夜店夯歌〈Party Rock Anthem〉爆紅，累積了超過25億次觀看次數，成為了一代神曲，近日卻證實不幸離世，享年37歲，令人相當震驚。

勞倫班尼特是女子團體「GRL」成員，官方IG於當地時間6日在Instagram上證實她的死訊，「懷著無比悲痛的心情宣布我們摯愛的勞倫離世，我們的心都碎了，難以用言語表達她對我們的重要意義。」而她的真正死因尚未透露，震驚了整個演藝圈。

▲勞倫班尼特猝逝。（圖／翻攝自YouTube／LMFAOVEVO）



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事實上，勞倫班尼特2011年與雙人組合「LMFAO」合作〈Party Rock Anthem〉一曲爆紅全球，幾乎成了人人耳熟能詳的嗨歌，更被奉為夜店神曲，不僅在英國單曲榜上奪冠，還在YouTube上累積了超過25億次觀看次數。她於2007年出道，加入了女子團體「The Paradiso Girls」，並在團體解散後單飛發展，2013年加入「GRL」，但2014年因成員之一的貝特爾（Simone Battle）輕生後解散。

曾經面對隊友離世，勞倫班尼特曾表示，在面臨團體解散後，飽受心理疾病困擾，陷入低潮期，坦言失去摯友對自己造成了極大的影響，如今她的突然離世令丈夫和年僅7歲的女兒，以及眾多親友和粉絲感到錯愕與悲痛。

▲勞倫班尼特猝逝。（圖／翻攝自YouTube／LMFAOVEVO）