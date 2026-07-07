台版《梨泰院Class》來了！周興哲頂朴敘俊栗子頭　王識賢是大反派

記者黃庠棻／台北報導

HBO原創影集《來！金來號！》由周興哲、袁澧林主演，將於7月31日在HBO Max上線，後續集數每週五更新。這部影集由大慕影藝製作，簡莉穎故事創作暨統籌，林昱伶、江承恩與林香伶製作，並由高炳權與曾英庭執導。

▲影集《來！金來號！》將在7月31日上線。（圖／HBO Max提供）

《來！金來號！》改編自韓國Kakao Webtoon人氣漫畫《梨泰院Class》，這部備受期待的作品是一部共12集的成長影集。故事跟隨周路勇（周興哲飾）踏上探尋父親悲劇死亡真相的旅程，同時與朋友並肩作戰，努力保住家族餐廳「金來號」，而該角色韓國原版由朴敘俊演出。

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▲影集《來！金來號！》將在7月31日上線。（圖／HBO Max提供）

除了首度擔綱戲劇男主角的周興哲之外，找來香港氣質女星袁澧林飾演女主角趙以瑄，原版角色為金多美；邵雨薇飾演的吳秀文原版角色為權娜拉。王識賢飾演的張大晉是全劇的大反派，原版角色由劉宰明飾演。另外，黃冠智飾演林進南、林思宇飾演馬祐莉、林敬倫飾演張建源，以及吳思賢飾演張建吾。

不僅如此，《來！金來號！》片尾曲由周興哲創作、演唱的片尾曲〈殼〉，他本次不僅主演，也是片尾曲的原唱，片中插曲更有曾沛慈的〈After Everything〉與李友廷的〈Dream Light〉。