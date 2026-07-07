南門市場逛一半「巧遇《黑白大廚》的她」！林萱瑜high翻：素顏也要合照

記者潘慧中／綜合報導

林萱瑜與Junior（韓宜邦）婚後感情甜蜜，時常會和粉絲分享生活。7日令人又驚又喜的是，小倆口逛南門市場逛到一半，突然驚見由《黑白大廚》打開亞洲知名度的韓國名廚鄭智善，字裡行間都能感受到她的興奮之情！

▲林萱瑜和Junior開心地和鄭智善大廚合照。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



從分享的合照中可以看到，林萱瑜頭戴鴨舌帽、身穿白色上衣與灰色長褲，老公Junior則手提著採買的塑膠袋，兩人與站在中間、穿了一身黑的鄭智善大廚一同對著鏡頭比YA，記錄下這開心的一刻。

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林萱瑜在貼文中除了表達巧遇的開心，「就算大素顏也要合照啊」，更提到了鄭智善大廚在《黑白大廚》的經典料理，「滿腦子都是那個華麗的拔絲地瓜」，顯見對方精湛的廚藝在她心中留下了深刻印象。

▲林萱瑜和Junior常分享夫妻日常。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



這篇貼文PO出後，Junior也隨即在留言區熱情回應，「超興奮耶，我們兩個小粉絲」，吐露當下和林萱瑜見到鄭智善大廚時的雀躍心情，隨即引發大批網友關注。