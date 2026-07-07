頂流網美驚爆「關曉彤新歡是他」　陸劇男神王安宇親口拋5字回應

記者陳芊秀／綜合報導

大陸「國民初戀」女星關曉彤與頂流歌手鹿晗認愛多年屢傳分手，近期更遭網紅司曉迪爆料男方出軌，甚至爆出關曉彤與陸劇男神王安宇戀愛中。此事在陸網謠傳許久，王安宇近日登上知名經紀人楊天真的Podcast節目，親口澄清並回應雙方關係，光速斬斷這場持續半年的離奇緋聞。

▲網美司曉迪年初爆料關曉彤、王安宇戀愛，引發全網熱議。（圖／翻攝自微博）

緋聞源於今年1月初，網紅司曉迪1月2日深夜在粉絲群爆料，聲稱關曉彤與王安宇正在熱戀，引發全網關注。當時雙方工作室雖光速發聲明否認，關曉彤方更強硬提告誹謗，但因兩人在合作劇集《小巷人家》中的高適配度與「青梅竹馬」演繹太深入人心，導致不實傳言至今仍餘波盪漾。加上司曉迪近期又因連鎖爆料頂流私密照、爆料鹿晗出軌等舉動，讓兩人關係再度被外界關注。

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▲遭點名戀愛緋聞，關曉彤、王安宇工作室光速發聲明否認。（圖／翻攝自微博）

王安宇參加經紀公司老闆兼經紀人楊天真的Podcast節目《天真不天真》，節目於昨日（6）播出，並大方聊開感情生活。他表示與關曉彤「我們倆真的純純的朋友」。但是他的外公外婆因為時常刷到網上剪輯的片段，導致家裡長輩都對緋聞信以為真，感嘆「鬧得多荒唐」。他節目中直球回應，並透露自己的理想型，「希望大家智慧（能夠支撐）彼此的事業，然後情緒上我是一個希望更被包裹的人」。

▲王安宇上經紀公司老闆王天真Podcast節目，親口澄清與關曉彤只是純朋友。（圖／翻攝自微博）