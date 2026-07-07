我想做一坨屎！李運慶八點檔變迷因製造機　親曝「爆笑金句」內幕

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《豆腐媽媽》劇情話題不斷，由李運慶飾演的搞笑反派「周家軒」，雖然壞事做盡，卻憑著一連串荒謬又爆笑的台詞意外圈粉，近期更成為網友製作迷因的熱門素材。其中「我想做一坨屎，這樣就沒人敢踩在我頭上」，以及在大雨中仰天吶喊「老天爺～你是在哭喔！」（台語）兩句台詞，播出後被網友瘋狂截圖、轉發，在社群平台掀起討論。

▲李運慶近日在《豆腐媽媽》的演出成為迷因。（圖／民視提供）

對於角色意外成為「迷因製造機」，李運慶笑說，這兩句經典台詞其實都是自己臨場發想「的確是我自己想的！」他認為，適時加入一些角色的小巧思，能讓人物更加鮮明、立體，也更貼近觀眾，因此看到大家喜歡、願意分享，自己也相當開心。

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▲李運慶近日在《豆腐媽媽》的演出成為迷因。（圖／民視提供）

不過，反派角色演得太到位，也讓李運慶經常收到觀眾入戲太深的留言，甚至有人直接到他的臉書留言攻擊。不過他早已練就強大心臟，笑說「我都當笑話講給太太聽。」他表示，自己拍戲20年，早已見識過各種酸民，只要不是攻擊家人，他幾乎都不會放在心上，反而把這些留言當成角色成功的另類證明。

▲李運慶近日在《豆腐媽媽》的演出成為迷因。（圖／民視提供）

除了劇情引發熱議，拍攝現場也笑料不斷。李運慶透露，劇組日前一連五天都到公園拍攝外景，近期與賴芊合有大量對手戲，兩人天天頂著烈日拍戲，膚色卻呈現強烈反差。他笑說「賴芊合怎麼曬都不會黑，我則是曬黑了就白不回去。」

▲李運慶近日在《豆腐媽媽》的演出成為迷因。（圖／民視提供）

一黑一白的膚色差異，也讓攝影和燈光團隊傷透腦筋。李運慶笑著透露，棚內燈光師常忍不住開玩笑說「你們根本就是七爺八爺，只是身高反過來。」一句話讓全場笑翻，也成為劇組拍戲期間最有趣的共同回憶。

▲李運慶近日在《豆腐媽媽》的演出成為迷因。（圖／民視提供）

《豆腐媽媽》劇情持續升溫，李運慶飾演的周家軒一邊使壞、一邊靠著金句意外成為觀眾的快樂來源，不少網友更笑說「明明是反派，卻忍不住一直期待他出場」，也讓角色成功掀起新一波討論熱潮。