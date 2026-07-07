白冰冰對網暴憤而提告　超過十名網友吃官司

記者葉文正／台北報導

綜藝大姐大白冰冰近期面對網路酸民的惡意攻擊，決定不再隱忍。針對網友在網路上重提當年「白曉燕事件」等傷痛往事進行抹黑，白冰冰展現強硬立場，目前已成立團隊，針對逾十名網友正式提告，強調對孩子生命問題的汙衊是她絕對不能跨越的底線。在處理法律訴訟之餘，白冰冰也透過旅遊調劑身心，日前率領好友共赴九寨溝，在美景中放鬆心情。

▲白冰冰前往九寨溝旅遊。（圖／長興影視）

出道53年，長期處於高壓工作環境的白冰冰，近期因部分網民惡意帶風向，將她過去的演藝作品與政黨立場掛鉤，甚至重提女兒命案進行人身攻擊。白冰冰嚴正聲明：「我不屬於任何政黨，而是凡事靠自己打拼的『努力黨』。」對於涉及孩子生命的底線問題，她絕對會抗爭到底。

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▲白冰冰提告網友。（圖／長興影視）

一直以來都有不少朋友傳網友惡意抹黑的留言給白冰冰，但她都勸大家放寬心，不要理會，而未去細看內容，但當自己手機滑到，且仔細看到以訛傳訛荒謬內容後，覺得不能再估息。她表示，面對酸民唯一的應對方式就是直接提告。目前她已成立專門團隊處理相關法律事務，有幾個告幾個，目前已提告超過十人，未來若有賠償金額，也將全數捐給公益慈善單位。

除了法律行動，旅遊是白冰冰最重要的抒壓方式。她提到自己「氣不過」的時候，就會號召一群志同道合的朋友去旅遊放鬆心情，且每年固定安排至少4次以上的行程，私下不少旅行社慕名而來，爭相接洽合作。日前，她帶著弟弟、弟妹，以及中壢知名婦幼醫院宋俊宏院長一家人、馬來西亞拿督丁重誠伉儷等多位好友，遠赴九寨溝與黃龍旅遊，並在自己的Youtube頻道《誠懇逗陣》介紹此趟旅程(https://youtu.be/qDP14cRju3M)。

這趟九寨溝之旅旅程對白冰冰而言別具意義。早在28年前，她就曾與已故警政署長顏世錫一家同遊當地。她回憶當時，「白曉燕事件發生時，署長人在國外開會，我跟他是非常好的朋友，他非常痛心，無法親自坐鎮，事後他們全家人陪我去九寨溝散心，但我當時完全沒有心情，提不起勁，沿路看了什麼，完全沒有記憶，所以才決定再好好去看一次。」

如今舊地重遊，便利的交通與壯麗的山水美景，讓她感嘆時光變遷。白冰冰坦言，人生幾何，她現在的目標是尋找優質景點，邀約志同道合的朋友共同拋掉壓力，充分利用剩下的美好時光，以更開闊的心胸迎接每一天的挑戰。