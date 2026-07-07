《金特務》最狠南室長爆紅！活生生拔牙　老婆竟是Girl's Day的她

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣劇集《金特務：本色回歸》開播後空降Netflix冠軍，劇中配角知名度跟著水漲船高，演員李東河飾演「南室長」心狠手辣，拔光混混「金牙」的牙齒，但戲外其實人緣超好又愛妻，這回出演夯劇，才讓網友驚呼「原來妻子是Girl's Day的素珍」。

▲《金特務》最狠南室長爆紅。（圖／翻攝自SBS）



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▲南室長老婆是Girl`s Day的素珍。（圖／翻攝自惠利IG）



演員李東河在音樂劇、戲劇圈活躍著，他參演《金特務：本色回歸》裡南室長一角，專門為反派「朱江燦」處理大小事，其中一幕，他為了讓混混「金牙」記取教訓，竟狠心拔光對方的牙齒，讓人看得怵目驚心，成為本劇最經典的一幕。

▲▼Girl's Day素珍在2023年結婚結婚。（圖／翻攝自sportsworldi、素珍IG）



令劇迷震撼的是，李東河在戲外有著反轉魅力，新婚3年的他，與妻子素珍在2023年結婚，兩人2021年透過電影《怪奇大廈》結緣，交往2年後修成正果，素珍成為Girl's Day第一個結婚的成員，當時獲得粉絲熱烈祝福。

不過，夫妻倆性格低調，結婚以來很少放閃，《金特務：本色回歸》播出後，演員李施彥還特地標註李東河的妻子素珍，羨慕地寫下「這演員，哇最棒」。不僅如此，李東河相當寵妻，IG追蹤名單裡只有妻子素珍一人。