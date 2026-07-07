HOOK錯過班機「遭質疑說謊刪關鍵片段」！決定提告：可直接放出母帶

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber HOOK日前搭乘英國航空商務艙，因自助報到卡關及地勤指引延誤，儘管過程中多次用英文求助，並非在旁乾等，最終錯過班機。沒想到，有網友不斷質疑她說謊，更四處造謠她刪改影片關鍵片段。對此，她7日在留言區強硬反擊，表明已委託律師準備提告，「到時候不管你賠了多少錢，我將全數捐出去，讓這個世界成為更好的世界。」

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針對該網友指控說謊一事，HOOK解釋，事發當天她一直在機場的A區，從沒去過對方所說的H區。但就算她已經多次解釋，並表明願意提供母帶，對方卻無限跳針裝沒看到，還自稱常年與法律打交道，四處造謠她更改頻道影片並刪除關鍵片段。

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▲▼HOOK強硬反擊該網友的指控。（圖／翻攝自YouTube／HOOK）



不過，HOOK也點出該網友因為有貼出自己的機票，剛好讓團隊完全有機會能找到他的真實身分，「我的律師蠻晚睡的（怕你又質疑我說謊先與你說），再加上你長年跟法律打交道，你一定知道他在準備告訴狀，我們團隊會提供YouTube後台的原始上傳日誌與檔案紀錄，證明影片自始至終一秒鐘都沒動過，而你口中的H區，未來也將被證實是無稽之談。」

此外，HOOK也坦承自己有疏忽之處，「我一進去機場看到自主報到並只看到右手邊是頭等艙，所以直接判定商務艙是自助報到是我的錯。」不過，搭機經驗不夠豐富並不能成為網友造謠她說謊的理由，「期待你看著我的眼睛說A區與H區的不同，更期待你親眼看到我在A區直接補罰金後錯愕的表情。」

▲HOOK過程中多次用英文求助，並非在旁乾等，最終不但被地勤指責還錯過班機。（圖／翻攝自YouTube／HOOK）



最後，HOOK還透露已寄信給英國航空，「我當初還開開心心的想說太棒了不用重買機票，結果看了大家的留言才發現我連三百也不用付，好好笑，謝謝大家讓我成為更好的人。」

▲▼HOOK已寄信給英國航空，希望能討回補繳的300英鎊。（圖／翻攝自YouTube／HOOK）

