孫沁岳痛罵小S女兒「不成功就等死」　圓夢演伊藤潤二《聰明鎮》

記者黃庠棻／台北報導

改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品的真人原創影集《聰明鎮》將於7月28日在Netflix台灣獨家上線，劇中將殘酷的升學體制化為絕望的校園煉獄生存戰。

▲《聰明鎮》宣布定檔7月28日上線。（圖／奇蹟映畫所）

濃霧繚繞、與世隔絕的神祕小鎮，有間號稱神級的「崇明補習班」，標榜能將重考生推上第一志願。孫沁岳飾演的冷面補教名師「高老師」，對著被痛罵的許曦文嚴厲施壓「一次不會就讀兩次，兩次不會就讀三次，拚命讀拚命寫就對了。」傳達出「在這裡，不成功就等死」的強烈壓迫感。

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▲《聰明鎮》宣布定檔7月28日上線。（圖／奇蹟映畫所）



最新釋出的花絮中，為了擠進掌握生存關鍵的衝刺班，崇明的學生們低頭猛讀，孫沁岳脫口角色金句「考不好，記不住，就不要睡覺！」身為資深動漫迷的孫沁岳興奮表示，能參與伊藤潤二老師作品的改編，算是完成了心中的一大夢想。

▲《聰明鎮》宣布定檔7月28日上線。（圖／奇蹟映畫所）

孫沁岳最難忘的就是劇中校園的佈置陳設，他直呼「教室外面的走廊，排了一整排以往考進衝刺班的歪頭學生照，那個氣氛非常詭異且真實。」而另一位重要角色校長「康教授」，則邀來久違的「資深男神」趙文瑄，他抱持升學至上主義創辦這間學校，深刻演繹出權力階級的扭曲心態。

▲《聰明鎮》宣布定檔7月28日上線。（圖／奇蹟映畫所）

至於在花絮中一閃而過的張書偉，此次顛覆形象挑戰瘋狂殺紅眼的反派角色，揮鏟作惡毫不眨眼，為小鎮背後深埋的駭人秘辛留下懸疑伏筆。



在崇明補習班「不成功就等死」的崩解世界中，陳姸霏與余杰恩是少數試圖對抗體制的學生。余杰恩直言，學校裡到處都是「讀書、讀書」的極端標語，笑說「如果我是學生，我應該會瘋掉。我曾經也上過升學補習班，少一分打一下，但當時同學們很有革命情感，不像劇中這麼冷漠。」

▲《聰明鎮》宣布定檔7月28日上線。（圖／奇蹟映畫所）

陳姸霏同樣心有餘悸地說「崇明補習班24小時都在讀書，太可怕了，我絕對無法。」兩人角色不僅要面對病態的升學體制，還要拼命奔逃，余杰恩笑稱「最難忘是我整部戲幾乎都在跑，一直被別人追。」

▲《聰明鎮》宣布定檔7月28日上線。（圖／奇蹟映畫所）



除了補習班日常，最令人過目難忘的場景，莫過於為考生準備的「個人衝刺班」。飾演富克勤的宋柏緯透露，衝刺班是特別打造的一人一室小房間，獵奇程度讓他驚嘆不已「那裡真的超變態，要打開四道門才可以進去。空間小到坐在裡面之後，頭必須一直歪著，不然會頂到天花板。把每個人逼到不行，那真的是人類才會有的激進產物。」將伊藤潤二作品裡的精神壓迫與身體異化完美結合。

▲《聰明鎮》宣布定檔7月28日上線。（圖／奇蹟映畫所）



《聰明鎮》由梁詠琪、陳姸霏、余杰恩、鄭煒齡、許曦文、劉修甫、潘綱大、宋柏緯、喬湲媛、邱以太、趙文瑄、天心、唐從聖、張書偉、雷洪、温昇豪、炎亞綸、蔡淑臻、孫沁岳、安原良等實力派重量級演員同台飆戲，全10集將於7月28日只在Netflix台灣獨家上線。